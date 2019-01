Jahrhundertprojekt für Brauerei

FREISTADT — Weil die Braucommune Freistadt aufgrund des starken Wachstums aus allen Nähten platzt, investiert das Unternehmen im Süden der Stadt in ein Logistikzentrum. Dieses soll auf einem 20.000 m² großen Grundstück – dieses ist Teil des Inkoba-Gebiets Freistadt Süd – errichtet werden. „Mit diesem Jahrhundertprojekt wollen wir die Basis für die weitere Expansion der Brauerei schaffen“, sagte gestern Geschäftsführer Ewald Pöschko in einer Pressekonferenz. Die Investitionskosten stünden noch nicht fest, für den Kauf der Liegenschaft sind aber rund 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Laut Pöschko wird eine Eröffnung des Standortes, in dem 30 bis 35 Mitarbeiter die Auslieferung abwickeln werden, im kommenden Jahr geplant, denn: „Wir wollen unser 250-Jahre-Jubiläum im neuen Logistikzentrum feiern“, so der Braucommune-Geschäftsfüher.

Die Freistädter Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer und Inkoba-Chef, Bürgermeister Friedrich Stockinger von der Nachbargemeinde Rainbach, zeigten sich erfreut darüber, dass man heimischen Leitbetrieben mit geeigneten Grundstücken die Möglichkeit zum Wachsen bieten könne. hw