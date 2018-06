James sei dank — Kolumbien zurück

Mit einem Spiel Verspätung ist Kolumbien den Erwartungen bei der Fußball-WM gerecht geworden. Nach dem völlig verpatzten Auftakt gegen Japan (1:2) haben die „Kaffeebauern“ („Los Cafeteros“) den Aufstieg nach einem souveränen 3:0 gegen Polen wieder in der eigenen Hand. Gefeiert wurde vor allem Superstar James Rodriguez, der bei seiner Rückkehr in die Startformation nach Muskelproblemen wieder WM-Form zeigte. Der Torschützenkönig der WM 2014 wurde gegen Polen nach zwei Assists zum Spieler des Spiels gewählt. „Ich denke, dass es ein einzigartiger Tag ist in Kolumbien. Wenn man gute Spieler um sich hat, ist es einfacher, gut zu spielen“, erklärte der 26-Jährige von Bayern München. „Es ist immer gut, wenn man so viel Talent um sich hat“, vergaß er auch seine Teamkollegen nicht.

Kein Übermut: „Sind im Moment draußen“

Allerdings trat Trainer Jose Pekerman trotz überzeugendem Auftritt seiner Elf sofort auf die Euphoriebremse. „Wir sind noch nicht qualifiziert. Im Moment sind wir draußen“, betonte der 68-Jährige. Und Recht hat er, denn nur ein Sieg am Donnerstag über den Senegal bedeutet den fixen Aufstieg ins Achtelfinale. Schon bei einem Remis sind die Südamerikaner auf einen Erfolg der bereits ausgeschiedenen Polen gegen Japan angewiesen. Da verlässt sich Pekerman aber lieber auf die Stärke seiner Stars, allen voran James und Kapitän Radamel Falcao. Zweiterer schoss sein erstes WM-Tor, nachdem er das Turnier 2014 wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. „Er ist ein Symbol für das Nationalteam, für den kolumbianischen Fußball“, lobte der Teamchef den 32-jährigen Monaco-Stürmer.

Ein anderer Goalgetter, der ebenfalls wie kein anderer für sein Heimatland steht, muss dagegen bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Polens Rekordschütze Robert Lewandowski blieb bisher völlig wirkungslos und ohne Treffer. Der enttäuschte 29-Jährige, der sein Team erstmals seit 1986 in ein WM-Achtelfinale führen sollte, beklagte daraufhin vor allem die (fehlende) Qualität seiner Mitspielern.