Janowski ab 2019 Chefdirigent der Dresdner Philharmonie

Die Dresdner Philharmonie bekommt den Chef ihrer Wahl. Der 79-jährige Marek Janowski wird ab der Saison 2019/2020 Chefdirigent, der Vertrag mit ihm wurde am Dienstag unterzeichnet. Der dem Orchester eng verbundene Janowski werde für drei Jahre als künstlerischer Leiter das Profil des Klangkörpers prägen und weiterentwickeln.

Damit gewinne die Philharmonie einen der führenden deutschen Dirigenten für das Repertoire des 19. und 20. Jahrhunderts, hieß es in einer Mitteilung des Orchesters. Der in Warschau (Polen) geborene und in Deutschland aufgewachsene Janowski hatte das städtische Orchester bereits von 2001 bis 2003 geleitet, war dann aber aus Enttäuschung über das Hin und Her beim Streit um einen neuen Konzertsaal gegangen. Nun wird er Nachfolger von Michael Sanderling, der das Amt abgibt.