Jazz & Ballett in Paris

1928 wurde George Gershwins Komposition „Ein Amerikaner in Paris“in New York uraufgeführt, 1951 kam die gleichnamige Nachkriegs-Verfilmung mit Gene Kelly in der Hauptrolle auf die Kinoleinwand. Erst 2014 feierte eine Bühnenfassung des Ballett-Musicals in Paris seine Uraufführung, es folgten London und der Broadway. Am Linzer Musiktheater kommt nun die deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne. Premier feiert das jazzige Stück am 25. November im Großen Saal.

Im Paris der Nachkriegszeit versucht sich der junge amerikanische Soldat Jerry Mulligan als Maler, findet sich in einer Welt der Künstler und verliebt sich in die Tänzerin Lise, die jedoch mit dem erfolgreichen Sänger Henri liiert ist. Aus finanziellen Gründen lässt Jerry sich mit der reichen Milo ein …

bezahlte Anzeige

Neues Gesicht im Musicalensemble

Gershwins Musik steht für ein neues Amerika, das in der Musical-Version jedoch düsterer gezeichnet wird, als noch in der Verfilmung aus den frühen 1950er-Jahren. Das bestätigt auch Gernot Romic, der in „Ein Amerikaner in Paris“ die Hauptrolle übernimmt. „Diese Rolle ist riesig und gibt soviel her. Jerry hat viel gesehen im Krieg, er hat seinen Freund verloren, aber das hat ihn sehr geerdet.“An seiner Seite gibt die Brasilianerin Myrthes Monteiro ihr Linz-Debüt als Lise. Drei Jahre lange hat sie als Prinzessin Jasmin in „Aladdin“ in Hamburg gespielt, seit dieser Saison ist sie fixes Musical-Ensemblemitglied in Linz. „Ich sehe mich selbst in Lise, sie will Tänzerin sein und das wollte ich auch mein Leben lang.“

Ihr Können kann Monteiro unter Beweis stellen, steht der Tanz und die Orchestermusik in dem Musical doch deutlich im Vordergrund. Lange Passagen ohne Gesang und große Ballettszenen dominieren. Auf der Bühne sind neben den Musical-Darstellern auch Mitglieder des Tanz-Ensembles zu sehen.

Inszeniert und choreografiert wird das Stück vom Briten Nick Winston, der „Ein Amerikaner in Paris“ als „ein Werk über Künstler und Kunst“ sieht. An die 1940er und -50er lehnt sich auch Kostümdesigner Ales Valasek an, die Bühne von Charles Quiggin kreiert das Paris der Nachkriegszeit. Die musikalische Leitung des Bruckner Orchesters übernimmt Tom Bitterlich.

mmo