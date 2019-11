„Jazzern fehlt Konzertstruktur“

VOLKSBLATT: Sie spielen am 29. November mit dem Saxofonisten David Murray im Brucknerhaus. Erfüllen Sie sich damit einen Herzenswunsch zu Ihrem 60. Geburtstag?

ZAUNER: Mit David Murray, einem der großen Jazzmusiker zu spielen, ist eine große Ehre. Unsere musikalische Zusammenarbeit begann Ende der 80er-Jahre und hat sich in den letzten Jahren wieder intensiviert. Zur Tournee kommt unsere neue CD „Roots & Wings“ heraus, wobei die ersten Rezensionen aus den USA sehr gut sind. Die aktuelle Tournee hat am 22. November beim Jazzfest London begonnen und endet mit einem Vier-Tages-Gastspiel am 9. Dezember im renommierten Half Note Club in Athen. Auf die gesammelte Energie der 14 Konzerte bin ich schon gespannt.

Seit nunmehr 20 Jahren veranstalten Sie das Jazzfestival Inntöne bei Ihnen zu Hause in Diersbach und sind als Bandleader und Musikproduzent aktiv. Wie hat sich in dieser Zeit der Stellenwert des Jazz beim österreichischen Publikum verändert?

Pfingsten 2020 wird das 35. Festival in Serie. Ich habe mit Freunden 1986 das erste Festival in Sigharting veranstaltet, über Raab sind wir dann zu unserem Hof gekommen. In diesen 35 Jahren habe ich gemerkt, welch wunderbare Menschen hier leben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Menschen, die offen sind, Musik aus verschiedenen Kulturen zu spüren und sich von traditionell bis abstrakt anhören. Durch die Improvisation erneuert sich Jazz in jedem Moment und mit ihm das Publikum.

Gibt es Musiker, die Sie unbedingt nach Diersbach holen wollen, die aber bis dato nicht zugesagt haben?

Ja, die gibt es. Billie Holiday und Lester Young, aber die sind leider schon vor meiner Geburt in eine andere Welt transformiert. Interessant ist, dass beide Musiker energetisch und musikalisch immer präsent und so bei jedem Festival dabei sind.

Fehlt dem Jazz ein Superstar wie einst Miles Davies, der mit seiner Exzentrik auch Personen angesprochen hat, die nicht unbedingt Fans dieser Musikrichtung waren?

Dem Jazz fehlt gar nichts, man muss nur sehen, zulassen und fühlen, was da ist. Oft sind die größten Musiker ganz bei sich, scheren sich keinen Deut um die Medien und geben sich nicht exzentrisch, sondern machen die genialste Musik, die man sich vorstellen kann. David Murray, Kirk Lightsey und Tanja Feichtmair sind Paradebeispiele dafür. Die große Zahl an grandiosen, jungen Musikern mit improvisatorischen Fähigkeiten ist eine starke Kraft für eine friedliche Erneuerung der Menschheit.

Könnte man Ihrer Meinung nach ein Jazzlokal in Linz wirtschaftlich führen oder geht das nur in einer Großstadt wie Wien?

Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, in Linz gibt es sogar einen großen Bedarf dafür. Allerdings müsste dies eine hochqualitative Kooperation von Betreibern, Wirtschaft und Politik sein. In Linz gibt es eine Universität, an der u. a. Jazz und Improvisation gelehrt wird. Diese Universität kostet viel, viel Geld. Aber weiter denkt man nicht. Die super ausgebildeten Musiker verlassen mangels vorhandener Konzertstruktur das Land. Das ist so, als ob ich mir ein super Auto kaufe, aber nicht in der Lage bin, Sprit hineinzugeben. Einen Lichtblick gibt es aber. Beim letzten Gespräch mit LIVA-Vorstand Dietmar Kerschbaum kam das Thema Jazzclub zur Sprache. Er war sehr offen dafür und sagte, dann machen wir einen Abend-Jazzclub im Brucknerhaus. Das ist ja ein Anfang.

Sollte es Förderung seitens der öffentlichen Hand geben oder ist es sinnvoller, sich Sponsoren zu suchen?

Es muss eine Konstellation zwischen einem ambitionierten Träger privat oder öffentlich, Politik und Wirtschaft sein. Meistens sind es private Träger. In Passau gibt es beispielsweise einen als Verein geführten Jazzclub mit 150 Konzerten pro Jahr. Im Lincoln Center in New York, einem nicht gewinnorientierten Performance Art Center, gibt es den Jazz Club Dizzy´s als Teil des Kulturzentrums.

Welche Jazzmusiker faszinieren Sie besonders bzw. mit wem würden Sie gerne auf der Bühne stehen?

Alle Musiker, die bei den Inntönen gespielt haben und die ich bei Konzerten sehe, faszinieren mich. Am liebsten spiele ich mit meinen Freunden Wolfram Derschmidt, Dusan Novakov, David Murray, Christian Salfellner, Chanda Rule, Carlton Holmes, Jan Korinek, Mario Rom, Kirk Lightsey, Jean Toussaint, Clemens Salesny, Klemens Pliem und Osian Roberts.

Mit Inntöne-Erfinder PAUL ZAUNER sprach Heinz Wernitznig