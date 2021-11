Jede Corona-Impfung zählt: Impfjet landet in Hörsching

Breite Palette an Angeboten in Oberösterreich

Um Covid-19 endlich zu einer beherrschbaren Erkrankung zu machen, muss die Impfquote deutlich über 80 Prozent angehoben werden.

Das Angebot an Impfungen in Oberösterreich wird nicht zuletzt wegen einer derzeit größeren Nachfrage und der mit Februar 2022 geplanten Impfpflicht laufend aufgestockt.

Mediziner in mehr als 900 Ordinationen, in den Krankenhäusern und in Impfstraßen setzen ebenso den wichtigen Stich, wie in – durchaus auch originellen – Pop-Up-Impfstellen.

Ein besonderes Impferlebnis gibt es am 25. November von 13 bis 16 Uhr am Flughafen Linz Hörschung. Der sogenannte „VaxxJet“ von GlobeAir macht dort auf seiner Heimatbasis Station.

In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz werden nach dem Prinzip „First come, first serve“ 200 Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer verimpft. Für alle Flugbegeisterten lohnt sich der Stich – egal, ob Erst-, Zweit- oder Drittstrich –, in der außergewöhnlichen Impflocation, die Einblick in das Innere eines Privat Jets bietet.