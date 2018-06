Jeder 5. Priester aus dem Ausland

Rund jeder fünfte Priester in Oberösterreich ist nicht in Österreich geboren, insgesamt gibt es über 130, fast die Hälfte davon (51) kommt aus Polen. Es sei zwar kein Allheilmittel, aber die Priester aus anderen Ländern können helfen, den Priestermangel zu bewältigen, erklärt der zuständige Domkapitular Martin Füreder. Waren es in den 1970ern und 80ern hauptsächlich Polen, die nach Oberösterreich kamen, kommen seit rund 15 Jahren vermehrt Priester aus Afrika — oft schon während der Ausbildung. Sie lernen zuerst die Sprache und studieren in Österreich fertig, zwei solcher Männer aus Nigeria werden kommende Woche im Linzer Dom geweiht. Zumindest am Papier bleiben sie ihrer Heimatdiözese unterstellt … und gehen manchmal auch zurück.

Bereits seit über 30 Jahren ist Slawomir Dadas in Österreich, mittlerweile Generaldechant: Einige Priester täten sich schon schwer und fühlen sich in der neuen Umgebung nicht so wohl — aber „wir brauchen keine zerknirschten Männer an der Front, die immer nur jammern. Sie sollen schließlich die Frohe Botschaft verkünden!“

Damit es dazu nicht komme, gebe es ein eigenes Programm: zuerst werden die Deutschkenntnisse aufpoliert. Im Herbst startet sogar erstmals ein Kurs „Dialekt besser verstehen“, so Füreder. Mit dem Dialekt hatte auch Paulinus Anaedu, er kam 2004 von Nigeria und betreut derzeit die Pfarren Hartkirchen, Haibach/D. und Ascbach, Probleme, aber „die Leute bemühen sich sehr, Hochdeutsch zu sprechen“, so Anaedu.