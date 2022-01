„Jeder dritte oö. Wähler ist über 60“

„Der demografische Wandel hat in den vergangenen Jahren der Generation 60+ zu einer neuen Bedeutung innerhalb der Gesellschaft verholfen. Die Senioren wurden zu einer politischen Größe“, betonen Seniorenbund-Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer BR Franz Ebner.

Und sie untermauern das mit Zahlen: „In OÖ waren im vergangenen Herbst 1,1 Millionen Bürger wahlberechtigt, bei einer Gesamtbevölkerung von 1,5 Millionen Personen. Davon gehörten 370.000 der Generation 60+ an, dies entspricht einem Anteil von 33,3 Prozent aller Wähler im Land.“

Drei wichtige Themen

Daher sei es wichtig, der Generation 60+ jene Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient. „Die großen Seniorenthemen, wie beispielsweise die Pflege, die Altersarmut — befeuert durch steigende Wohn- und Energiekosten — oder auch die Alterseinsamkeit, müssen den Weg von der Agenda zur Umsetzung finden“, fordert Pühringer.

Daher sei es wichtig, dass die Senioren Verantwortung in den Gemeinden übernehmen. „In OÖ sind von 4525 ÖVP-Mandataren gleich 563 Seniorenbund-Gemeinderäte in den 438 oö. Kommunen aktiv und übernehmen Verantwortung“, erklären Ebner und SB-Statistiker Ernst Fürst.

Einziger Wermutstropfen sei die wegen der Corona-Pandemie zuletzt stagnierende Mitgliederzahl. „Aufgrund der wenigen Möglichkeiten, im Zuge der Pandemie Aktivitäten und Veranstaltungen durchzuführen, gab es weniger Neubeitritte, was dazu führte, dass insbesondere wegen der hohen Zahl an Corona-Sterbefällen die Mitgliederzahl von 77.000 im Februar 2020 auf aktuell 75.060 sank“, so Ebner.

Der OÖ Seniorenbund startet daher jetzt eine Bezirkstour, um seinen Mitgliedern für das ehrenamtliche Engagement zu danken und wieder neue Mitglieder dazuzugewinnen.