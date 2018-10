Jeder dritte Verurteilte wird binnen vier Jahren rückfällig

WIEN — Im vergangenen Jahr wurden von den heimischen Gerichten 30.746 Delikte rechtskräftig verurteilt. Die Dauer der Verfahren hat sich kontinuierlich verkürzt und befand sich mit im Schnitt 1,1 Monaten auf einem Tiefstand, geht aus dem Sicherheitsbericht des Justizressorts hervor. Die Zahl der Opfer ist ebenfalls leicht gesunken, und zwar auf 286.793. Mehr als 42 Prozent der Verurteilten (13.001) waren Ausländer. Die Urteil betrafen zu 31 Prozent Vermögensdelikte, gefolgt von Suchtmitteldelikten (18,5), Delikten gegen Leib und Leben (17,1) und zu 2,4 Prozent Sexualdelikte.

Wie weiters aus dem Sicherheitsbericht hervorgeht, wird fast jeder dritte Verurteile innerhalb von vier Jahren neuerlich verurteilt. Die sogenannte Wiederverurteilung liegt bei relativ konstanten 32,5 Prozent. Interessant ist, dass die verhängen Strafen regional erhebliche Unterschiede aufweist. So wurden in den OLG-Sprengeln Linz und Graz mehr als doppelt, im OLG-Sprengel Wein mehr als dreimal so häufig Freiheitsstrafen ausgesprochen wie im OLG-Sprengel Innsbruck. Geldstrafen werden dagegen im Westen häufiger verhängt als im Osten Österreichs.

Mafia am Vormarsch

Weit sei das Betätigungsfeld international tätiger mafiöser Organisationen. So würden Mitglieder der italienischen Mafia hier zumeist unauffällig leben und seien zum Teil über die italienische Gastronomie präsent. Österreich ist laut Bericht die Mafia nicht mehr nur Rückzugsraum, sondern auch Schauplatz krimineller Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug, Falschgeldverbreitung, Kfz-Diebstahl und Drogenhandel. Waffenschmuggel und Drogenhandel sei eine Domäne der Balkanmafia, während die Russenmafia vor allem Operationen planen würden.