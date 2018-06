Jeder zweite Lehrer geht in Pension

Mit Aktionstour „Ich werde Lehrer/in in OÖ“ will man Schüler für Beruf begeistern

Von Harald Engelsberger

In den oö. Schulen steht ein Generationenwechsel bevor: Weil in den nächsten Jahren 50 Prozent der Lehrer in Pension gehen, muss gleich jeder zweite Posten nachbesetzt werden — das betrifft Pflichtschulen und auch den höheren Schulbereich.

„Während es zuletzt lange Wartelisten bei Lehrerjobs gab, sind wir aktuell mit einem Lehrermangel konfrontiert, bei gleichzeitig steigenden Schülerzahlen“, erklärt LSR-Präsident Fritz Enzenhofer und macht zugleich Werbung „für den für mich schönsten Beruf“.

Laut PISA-Studie 2015 rechnen 5,2 Prozent der Schüler übrigens damit, später einmal selbst Lehrer zu werden — und das Ergebnis liegt doch deutlich über dem OECD-Schnitt von 4,2 Prozent. Um diese möglichen Lehrer der Zukunft nicht zu verlieren, startete gestern der Landesschulrat mit den Pädagogischen Hochschulen (PH) und dem Land OÖ sowie Partnern der Erwachsenenbildung das Projekt „Ich werde Lehrer/in in OÖ“.

10.000 Folder und Lehrer als Talente-Scouts

Bei dieser Aktion werden Schulen an 112 Standorten in ganz OÖ besucht — dabei soll mit 10.000 Foldern, einer PowerPoint-Präsentation und via digitaler Medien angehenden Maturanten das Berufsbild Lehrer schmackhaft gemacht werden. Zudem werden die aktiven Lehrer als Talente-Scouts miteinbezogen, weil sie ihre Schüler am besten kennen und wissen, ob diese überhaupt das nötige Rüstzeug für den Lehrberuf mitbringen.

„Die neuen verlängerten Studien bieten einen Masterabschluss und werden sehr modern gestaltet, mit einer praxisbezogenen Ausbildung ab dem Start“, locken die beiden PH-Rektoren Herbert Gimpl (PHOÖ) und Franz Keplinger (PHDL). Dazu gehöre auch eine Stärkung des gesellschaftlichen Ansehens für diesen Beruf.

„Obwohl wir in den kommenden Jahren in allen Schularten zahlreiche Lehrer brauchen, sollten angehende Pädagogen bei der Auswahl und Kombination der gewünschten Fächer aber sensibel sein“, sagt Projektleiter LSI Werner Schlögelhofer. Enzenhofer sieht einen überraschend hohen Bedarf an Lehrern für Deutsch sowie Bewegung und Sport.