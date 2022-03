Die Pandemie hat viele Menschen in fahrbare Unterkünfte getrieben. Die Camping-Anfänger verbrachten in den vergangene zwei Jahren ihre Urlaube auf Campingplätzen und erkannten, die schön die Freizeit-Freiheit ist.

Doch dem echten Camper reicht das nicht! Oder jedenfalls Autor Jens Bey. Der hat nämlich ganz außergewöhnliche Orte zum Campen gesucht, gefunden und unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist bei Polyglott ein kleines Büchlein und ein ganz besonderer Reiseführer und dem Titel „Camping für Unerschrockene.

Übernachten am Atommeiler und andere Heilmittel gegen Fernweh“. Wahrscheinlich nicht immer ganz ernst gemeint, zeigt Bey, wie verrückt manche Camper unterwegs sind. Er berichtet — immer mit beeindruckendem Bildmaterial unterlegt — von Abenteuern der ganz besonderen Art.

So haben etwa zwei Camping-Neulinge im Denali-Nationalpark in Alaska Besuch einer ausgewachsenen Bärin bekommt, die auch noch prompt die ungeöffnete Dose Ravioli verspeiste. Und dann gibt es auch noch jene, die am Kühlwassersee eines Atomkraftwerkes Erholung suchen, oder inmitten einer Vulkanwüste. Ein Buch, das in jedem Wohnmobil Platz findet.

Jens Bey: Camping für Unerschrockene. Übernachten am Atommeiler und andere Heilmittel gegen Fernweh. Polyglott, 128 Seiten, € 13,40