„Jetzt bin ich ein Pensionist, der sich um den LASK kümmert“

Von Roland Korntner

Sein erster Transfer war jener von Goran Kartalija vom LASK nach Nizza, sein letzter der von Pavao Pervan im Sommer 2018 von den Linzern nach Wolfsburg. Nun zieht sich Jürgen Werner als Spielervermittler zurück. „Ich habe in den letzten drei Jahren schon mehr für den LASK, als für die Firma gearbeitet. Das war eine Zwitterstellung, mit der ich auch eine Angriffsfläche geboten habe“, erklärte Werner. „Jetzt bin ich Pensionist, der sich um den LASK kümmert“, lachte der 57-Jährige.

Er verkaufte wie erwartet die 60 Prozent, die er an der von ihm seit 1998 aufgebauten Agentur „Stars & Friends“ hielt, an Geschäftspartner Karol Csonto. In kleiner Runde zog Werner am Freitag Bilanz und wagte auch einen Blick in die Zukunft.

Spektakulärster Transfer und größter Flop

Der Welser über …

… den Abschied: „Natürlich ist auch Wehmut dabei. Mittlerweile hat Stars & Friends in neun Ländern ein Büro, 45 Angestellte und 370 Spieler, die betreut werden. Aber es läuft unverändert weiter.“

… den spektakulärsten Transfer: „Petr Cech von Rennes zu Chelsea im Jahr 2004 um 13 Millionen.“

… den größten Flop: „Als einmal ein Transfer scheiterte, weil ein Fax erst drei Sekunden nach Mitternacht durchging.“

… schwarze Schafe in seiner Ex-Branche: „Weil vor zwei Jahren die FIFA-Lizenz weggefallen ist, gibt es einen Wildwuchs, es kann seitdem jeder als Spielervermittler arbeiten. Zudem glauben immer mehr Väter, Onkel und Brüder, dass sie den Job auch können.“

… seine Funktion beim LASK: „Ich bleibe vorerst Berater, ob sich im Sommer eine andere Position ergibt, wird man sehen.“ Anm.: Zudem ist Werner einer der 14 „Freunde des LASK“.

… die Ablösesummen: „Sie werden weiter steigen und ich sehe in den nächsten Jahren auch nicht die Gefahr einer Blase. Die Araber, die Chinesen, die Amerikaner — alle wollen derzeit in den Fußball investieren.“

… die Zukunft des LASK: „Wir haben uns die Latte mit der letzten und der laufenden Saison sehr hoch gelegt, das gilt es zu bestätigen.“

… der Traum vom Cupsieg: „Es wäre an der Zeit, nach 1965 wieder einmal einen Titel auf den Wimpel schreiben zu können.“

… Entwicklungsmöglichkeiten: „Es gibt für uns nur noch drei Hebel. Lukrative Spielerverkäufe, eine Europacup-Gruppenphase und natürlich ein neues Stadion. Das ist unbedingt notwendig, um sich dauerhaft in der österreichischen Spitze etablieren zu können.“

… den begehrten Trainer (zuletzt hieß es ja, dass Wolfsburg an Oliver Glasner interessiert sei): „Er hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, das wird noch öfter kommen. Aber ich denke, dass die Geschichte (beim LASK/Anm.) noch nicht fertig erzählt ist. Im Winter gab es aber auch für neun Spieler konkrete Angebote.“

… das Meisterschaftsspiel am Sonntag: „Sturm hat sicher mehr Druck, für sie kann es (im Kampf um die Meisterrunde/Anm.) noch richtig eng werden. Wir sind gut drauf und wollen zumindest einen Punkt holen.“