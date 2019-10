Jetzt das Immunsystem stärken

Einfach, aber effektiv ist, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Dadurch wird das Ansteckungsrisiko deutlich reduziert. Eine Binsenweisheit ist auch die Bewegung an der frischen Luft. Der Körper passt sich den niedrigeren Temperaturen an und wird damit widerstandsfähiger. Auch Wechselduschen bringen das Immunsystem in Fahrt. Allerdings führt nur die Regelmäßigkeit zum Erfolg. Wenn man sich langsam steigert und anfangs statt kaltes kühles Wasser verwendet, gewöhnt sich der Körper rasch an die Temperaturreize. Wer sein Immunsystem schützen möchte, sollte zudem auf ausreichend und guten Schlaf achten.

„Oft sind es einfache Dinge, die den Schlaf schnell verbessern können – Finger weg von Computer, Tablet und Co., Entspannungsübungen statt aktivierenden Sport, nicht zu spät zu viel essen und ein gut verdunkeltes Schlafzimmer“, erläutert Shiatsu-Praktikerin Alexandra Gelny: „Auch Shiatsu-Behandlungen bringen wieder Gleichgewicht ins System.“ Bekannt ist zudem, dass zu viel Stress die Abwehrkräfte schwächt.

„Immer wieder aus dem Hamsterrad auszusteigen, ist unerlässlich für die Gesundheit. Pausen – am besten ohne Handy oder Arbeitsgespräche – sollten auch Arbeitgebern etwas wert sein“, meint Gelny. Ob es sich dabei um einen kurzen Spaziergang handelt oder eine Tasse Tee mit einem Arbeitskollegen, ist weniger relevant als die Regelmäßigkeit. Wesentlich ist, auch gedanklich wirklich abzuschalten. Am besten sind Bewegungspausen, in denen man sich bewusst seinem Körper zuwendet.

Seinen Körper besser kennenlernen

„Shiatsu eignet sich auch als Achtsamkeitsschulung. Man lernt, seinen Körper besser wahrzunehmen, wenn etwas droht, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Wenn man an die eigenen Grenzen kommt, spürt man das daher besser und kann früher gegensteuern“, weiß Gelny. Auch regelmäßige Massagen oder der Besuch von Yoga-Klassen können für die Stressbewältigung, zur Immunstärkung und für die Verbesserung der Körperwahrnehmung hilfreich sein.

Wer gut und „das Richtige“ isst, hilft seinem Körper, sich gegen Viren und Bakterien zu wehren. „Aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist ein warmes Frühstück der ideale Start in den Tag und sorgt für starke Abwehrkräfte. Ob das bekannte Porridge, ein Omelett mit Gemüse oder eine Suppe ist dabei Geschmacksache“, erklärt TCM-Ernährungsexpertin Anna Reschreiter. Die TCM empfiehlt Milchprodukte, Brot und Zucker zu reduzieren und regelmäßig frisch zu kochen. Auf das Immunsystem wirken sich Eintöpfe, Hafer, Hirse, Karotten, Kohl- und Krautgemüse, saisonales Obst wie Äpfel, Birnen, Nüsse und Samen wie Rosmarin, Fenchel- und Kümmelsamen günstig aus.

Ist die Erkältung bereits im Anmarsch, dann ein paar Scheiben Ingwer zehn Minuten in heißem Wasser kochen und mit Honig süßen. „Wer aber eine echte Grippe (Influenza) hat, sollte auf Ingwer-Tee verzichten und eher zu Pfefferminz- oder Holunderblütentee greifen und zum Arzt gegen“, rät Reschreiter.