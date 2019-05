„Jetzt geht es in die Analyse“

Fünf Wochen lang führte der Linzer Flughäfen bis gestern Flüge für den Airport Salzburg durch, wo ja wie berichtet eine Pisten-Sanierung eine Komplettsperre bedingt hatte. Die Linzer Verantwortlichen zeigten sich gestern zufrieden.

Von einer operativ herausfordernden, aber zufriedenstellenden Zeit berichtete Flughafen-Sprecher Ingo Hagedorn im VOLKSBLATT-Gespräch. So herrschte nicht nur wegen der zusätzlichen kommerziellen Flüge, die man übernommen hatte, Hochbetrieb. Auch viele Privatjets und Kleinflugzeuge kamen nach Linz, rund 300 zusätzliche Flüge registrierte man hier. Gestern führte die Turkish Airlines ihren letzten Flug in der Landeshauptstadt durch. In Linz hofft man ja, mit der Airline eine langfristige Verbindung eingehen zu können. Hierfür sollten die fünf Wochen als Testlauf genutzt werden.

Nun gehe es bei beiden Seiten in die Analyse, entsprechende Gespräche sollen dann zeitnah stattfinden, so Hagedorn. Man sei aber zuversichtlich, die vergangenen Wochen hätten reibungslos funktioniert. Sollte es tatsächlich zu einer Einigung kommen, wären die ersten Turkish-Flüge ex Linz ab dem kommenden Jahr realistisch, heißt es weiter. cs