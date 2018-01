Jetzt geht’s für Lauda noch um die Belegschaft

Niki Lauda kann seine neue Airline schonmal in Startposition bringen. Zumindest rechtlich kann seit gestern praktisch nichts mehr passieren. Nach dem Zuschlag für Lauda in der Nacht auf Dienstag ging es diesmal sehr schnell. Noch Dienstagabend stimmte der Gläubigerausschuss in Deutschland für den Niki-Verkauf an die neue „Laudamotion“. Die Beschwerde beim deutschen Bundesgerichtshof wurde vom zuständigen Insolvenzverwalter Lucas Flöther ebenfalls zurückgezogen. Ein weiterer monatelanger Rechtsstreit würde das Ende von Niki bedeuten, so seine Begründung.

OK der Kartellwächter

Ausständig sind einzig noch die Genehmigungen durch die Wettbewerbshüter. Diese sollten allerdings kein Problem sein, betont Creditreform-Chef Gerhard Weinhofer auf Anfrage. Der Niki-Verkauf an die Lufthansa war ja an diesem Punkt auf EU-Ebene gescheitert. Die EU-Kommission ist diesmal allerdings außen vor. Nur die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde sowie möglicherweise ihr spanisches Pendant werden prüfen, so Niki-Insolvenzverwalterin Ulla Reisch gegenüber dem VOLKSBLATT.

Mitarbeiter abwartend

Weniger glatt als der formaljuristische Kauf-Abschluss dürfte für Lauda die Suche nach motivierten Mitarbeitern sein. In seiner ersten Regentschaft bei Niki hatte der Ex-Rennfahrer viele Angestellte über eine Personalleasingfirma beschäftigt, das hängt ihm bis heute nach. Gestern versprach er, auf solche Dienstverhältnisse zu verzichten. Auch soll es keine Verschlechterungen zu derzeitigen Niki-Verträgen geben, versicherte er. Zu möglichen Kollektivverträgen hielt er sich aber bedeckt. Wenig überschwenglich beschrieb Betriebsratschef Stefan Tankovits gestern die Stimmung bei der Belegschaft: „Skeptisch trifft es am besten“, so sein Kommentar.

Angebote anderer Airlines

Wie am Rande der gestrigen Mitarbeiterversammlung deutlich wurde, könnte Lauda zum Start ein Piloten-Engpass drohen. Viele hätten bereits Angebote von AUA, Eurowings oder Wizz Air, hörte man aus Mitarbeiterkreisen. Eine Abwanderung bestehender Niki-Mitarbeiter ist also nicht ausgeschlossen. Lauda will Ende März mit 15 Flugzeugen starten.

