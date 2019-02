Jetzt locken Reiseschnäppchen

In den Reisebüros herrscht derzeit reges Treiben. Wenn sich draußen die ersten Sonnenstrahlen recken ist nämlich die beste Zeit an den Sommerurlaub zu denken. Reiseveranstalter versprechen urlaubswilligen Frühbuchern Rabatte bis zu minus 30 Prozent. Während Last- Minute-Urlauber das nehmen müssen was übrigbleibt können Frühbucher aus dem Vollen schöpfen. „Vor vielen Jahren gab es einen richtigen Last-Minute-Boom. Den gibt es jetzt schon einige Jahre lang nicht mehr, weil die Reiseveranstalter viel knapper kalkulieren. Sie sind nicht mehr so euphorisch“, erklärt Felix König, Obmann vom Fachverband der Reisebüros in der Wirtschaftskammer gegenüber dem VOLKSBLATT. Vor allem Familien wird geraten, jetzt schon zu buchen. „Je unflexibler man ist, desto dringender ist es jetzt zu buchen. Außerdem ist jetzt die Auswahl noch viel größer“, so König.

Am begehrtesten sind derzeit Reisen in die Türkei, da dort ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geboten wird dort gibt es derzeit auch noch die besten Schnäppchen. Aber auch die „Klassiker“ wie Griechenland oder die spanischen Inseln sind laut König sehr gefragt. Bei Fernreisen sind Reisen nach Amerika, Thailand und in die Karibik derzeit der Hit, bei Autoreisen sind Italien und Kroatien Dauerbrenner.

Buchung im Reisebüro bietet viele Vorteile

Bei der Urlaubsbuchung empfiehlt König den Gang in eines der 175 oberösterreichischen Reisebüros. „Der größte Vorteil ist, dass Reisebüros absolute Sicherheit bietet“, schildert König die Vorteile. Die Reisebüros würden derzeit eine Renaissance erleben. „Viele Kunden kommen wieder und schätzen die Kompetenz im Reisebüros gegenüber der Vielfalt online wo sich der ein oder andere gar nicht so zurechtfinden mag und sie schätzen die Sicherheit“, erklärt König. Auch preislich würden die Resiebüros vor Ort mit dem Online-Angebot mithalten können. „Der bessere möge gewinnen, aber der wirklich smarte User geht ins Reisebüro und lässt dort sein Online-Angebot gegen checken- Reisebüros bieten Preisvergleich auf Knopfdruck“, so König. vs