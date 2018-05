„Jetzt muss der Dialog starten“

„Wir begrüßen grundsätzlich die Pläne zur Sozialversicherungsreform. Es ist die Zeit, um auch in der Gesundheitsversorgung neue Wege und Möglichkeiten anzudenken“, reagieren LH Thomas Stelzer und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander auf die Pläne der Bundesregierung. Nachsatz: „Zentrale Forderungen sind erfüllt, aber jetzt muss der Dialog mit den Bundesländern starten. In die Detailausarbeitung des Gesetzestextes müssen ab sofort die Länder eingebunden werden. Gerade an den Benchmarks in OÖ müssen sich andere Länderkassen orientieren, bei Misswirtschaft müssen auch Sanktionen möglich sein.“

Standortfrage

„Für mich war von Anfang an klar, dass auch nach einer Reform das Beitragsaufkommen der Oberösterreicher im Land bleiben muss. Diese zentrale Forderung sehe ich mit dem heute präsentierten Entwurf als erfüllt“, betont LH Stelzer. Es sei außerdem sichergestellt, dass die Landesgeschäftsstellen auch im Rahmen der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erhalten bleiben. „Durch die Landesgeschäftsstellen bleiben die regionale Steuerung und die Selbstverwaltung garantiert“, so Stelzer und Haberlander.

Die Zentrale der ÖGK wird wohl nicht in der Bundeshauptstadt sein. Die Entscheidung, wo die ÖGK ihren Sitz haben wird, ist zwar laut Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch zu treffen, er könne sich aber gut vorstellen, dass die Zentrale in einem Bundesland sein wird — dies würde den ländlichen Raum stärken und wäre „sinnvoll“. Auch diese Idee wird von LH Stelzer unterstützt: „Das wäre ein wichtiger und logischer Schritt.“

LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) bezeichnete die Reform als „Jahrhundertprojekt“. Wer nun lautstark wettere, „dem geht es in Wahrheit nur um die Vorteile und Posten der eigenen Funktionäre, Freunde und Genossen“, so Haimbuchner. Und auch aus der Wirtschaft kommt Lob: Es sei ein sinnvoller Schritt in die richtige Richtung, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Kein Weg werde aber letztlich daran vorbeiführen, die seit Jahren von allen Experten geforderte „Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand“ anzugehen, so Hummer.

Kritik von Rot und Grün

Von SPÖ, Grünen und AK kommt hingegen Kritik. SPOÖ-Chefin Birgit Gerstorfer ist entsetzt „über die von Türkis-Blau geplante Zerstörung der Sozialversicherungen“. LAbg. Ulrike Schwarz(Grüne) sieht in der „Zwangsfusion eine Gefahr für das Gesundheitssystem“, die noch „böse Überraschungen bringen“ werde. AK-Präsident Johann Kalliauer (SPÖ) sieht sogar einen „Frontalangriff der Bundesregierung auf Arbeitnehmer“: „Letztendlich geht es der Bundesregierung nur darum, das funktionierende und international hoch gelobte Gesundheitssystem umzufärben.“ „Wir werden die Pläne für unsere Versicherten und Mitglieder auf Herz und Nieren prüfen und Verschlechterungen ganz klar auf den Tisch legen. Das meiste ist aber nach wie vor unbekannt“, kündigt OÖGKK-Obmann Albert Maringer an.