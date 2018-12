Nachdem — wie berichtet — der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in der Deckelung der oberösterreichischen Mindestsicherung bei aktuell 1512 Euro pro Haushalt keinen Verstoß gegen die Verfassung sieht, ist die Sache für OÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer klar: „Oberösterreich ist jetzt das Role-Model für die österreichweite Mindestsicherung, jetzt muss ein gerechtes Modell für ganz Österreich folgen.“ Mit Blickwinkel darauf, dass der VfGH sowohl das niederösterreichische und nun auch das burgenländische „Deckel-Modell“ aufgehoben hat, steht für Hattmannsdorfer außer Streit: „Wir geben die Richtung österreichweit vor.“ Mit Oberösterreich habe die Bundesregierung ein „leistungsgerechtes, sozial ausgewogenes und rechtlich einwandfreies Modell“, daran solle sie sich anlehnen und es österreichweit ausrollen, so der OÖVP-Sozialsprecher gegenüber dem VOLKSBLATT, um auch zu betonen: „Mit Arbeitsanreizen und Leistungsgerechtigkeit sind wir mutig vorangegangen.“

Ein wenig haben die Verfassungsrichter in die oberösterreichische Mindestsicherung allerdings schon eingegriffen. Gekippt wurde die Bestimmung, wonach bei der Berechnung des Höchstbetrages auch jene Personen mit einem fiktiven Mindeststandard zu berücksichtigen sind, die keinen Antrag auf Mindestsicherung gestellt haben oder keinen Leistungsanspruch haben. Laut Auskunft aus dem Büro von Sozial-LR Birgit Gerstorfer (SPÖ) werde nun erhoben, wie viele Haushalte davon betroffen seien, dann erhalten sie neue Bescheide.

Doskozil eckt bei der Bundes-SPÖ an

Die SPÖ hat mit dem Thema Mindestsicherung ihre liebe Not. Nachdem der designierte burgenländische SPÖ-LH Hans Peter Doskozil in der Krone gemeint hatte, er könne sich bei einem (nun auch erfolgten) Kippen der burgenländische Regelung das türkis-blaue Modell vorstellen, war bei der Bundes-SPÖ offenbar Feuer am Dach. Noch dazu, weil Doskozil der Parteispitze auch ausgerichtet hatte: „Ich bin für eine konstruktivere Oppositionspolitik“, er wolle „mitgestalten, nicht nur jammern und zuschauen“. Kaum hatten FPÖ und ÖVP Doskozil dafür gelobt — Es sei erfreulich, dass er diesen „Kurs der Vernunft“ innerhalb er SPÖ durchsetzen wolle, meinte etwa ÖVP-Klubobmann August Wöginger —, wurde bei den Roten auch schon zurückgerudert. „Alle in der SPÖ wollen eine Veränderung des Modells, das die Regierung vorgelegt hat“, musste Doskozil in einer gemeinsamen Aussendung mit SPÖ-Bundegeschäftsführer Thomas Drozda sagen. Und der mächtige SPÖ-Gewerkschafter Rainer Wimmer polterte, die Regierung führe überhaupt keinen Diskurs mit der Opposition.