Jetzt spricht auch May davon, dass es keinen EU-Austritt geben könnte

Auch die britische Premierministerin Theresa May spricht jetzt von der Möglichkeit, dass es gar nicht zum Austritt Grßbritannien aus der EU kommen könnte. Sie meint das aber nicht als Entgegenkommen an die Brexit-Gegner, sondern als Warnung. Sollte das Parlament in London das Brexit-Abkommen ablehnen, könne der EU-Austritt komplett ausfallen, sagte May bei einer Fragestunde am Mittwoch im Unterhaus. Wörtlich: „Wenn Sie die Alternative zu dem Abkommen mit der EU anschauen, wird es entweder mehr Unsicherheit sein, mehr Spaltung oder das Risiko, dass gar kein Brexit stattfindet.“ Was May damit bezweckt, ist unklar. Möglicherweise will sie die Brexit-Hardliner so überzeugen, für ihren Deal zu stimmen.

May kämpft seit Ende voriger Woche um ihr politisches Überleben. Ihre parteiinternen Gegner wollen ein Misstrauensvotum gegen sie einleiten. Das müssen aber 48 Tory-Abgeordnete unterstützen. Bis gestern Abend war diese Zahl noch nicht erreicht.

Arbeitsministerin Amber Rudd schloss unterdessen aus, dass das Unterhaus einen Brexit ohne Deal zulasse. Es gebe keine Mehrheit für einen ungeordneten Brexit, sagte die erst am Freitag ins Kabinett berufene Ex-Innenministerin. Doch bisher ist unklar, wie May für einen Deal die Zustimmung des Parlaments bekommen will. Sowohl Abgeordnete aus ihrer eigenen Konservativen Partei als auch die nordirische DUP, von der Mays Minderheitsregierung abhängt, lehnen das mit den 27 verbleibenden EU-Staaten ausgehandelte Abkommen ab.