Jetzt stoppt Trump Hilfsgelder

Angesichts tausender honduranischer Flüchtlinge, die mittlerweile in Mexiko der Grenze zu den USA zustreben, hat US-Präsident Donald Trump am Montag harte Maßnahmen angekündigt. Erstens werde nun damit begonnen, Honduras und den bisherigen Transitländern Guatemala und El Salvador Hilfsgelder zu streichen, zweitens habe er angesichts des bevorstehenden Ansturms auf die US-Grenze „Grenzschutz und Armee alarmiert“, teilte Trump mit. Er forderte die Flüchtlinge auf, in Mexiko Asyl zu beantragen, die USA würden jedenfalls „alle Anstrengungen unternehmen, den Ansturm illegaler Ausländer zu stoppen“. Wobei der US-Präsident unter den Flüchtlingen auch „Kriminelle und Unbekannte aus dem Nahen Osten“ vermutet.

Barrikaden gestürmt

Nach einem Internet-Aufruf hat sich die erste Fluchtwelle vor mehr als einer Woche in San Pedro Sula im Norden Honduras in Bewegung gesetzt. Auslöser für den Aufbruch seien, so die Initiatoren, Armut und Gewalt im Land. Mexikanische Sicherheitskräfte konnten am Freitag zwar die riesige Karawane an der Grenze zu Guatemala zunächst anhalten, bald wurden die Barrikaden aber gestürmt und die ersten provisorischen Floße über den Grenzfluss gesteuert. Am Samstag ließen die mexikanischen Behörden dann aus humanitären Gründen Dutzende honduranische Frauen und Kinder ins Land.

Enorme Belastungen

Die mittlerweile in Mexiko angelangten Flüchtlinge sind trotz hoher Luftfeuchtigkeit und großer Hitze weiter wild entschlossen, das Ziel USA zu erreichen. „Nach allem, was wir durchgemacht haben, wird uns niemand aufhalten!“, sagte am Montag der 21-jährige Aaron. Er ist mit seiner Frau und dem gemeinsamen Baby seit Tagen unterwegs. „Wir haben zwar Sonnenbrand und Blasen, aber wir haben es ja schon so weit geschafft!“