„Jetzt werden das Denken und das Entscheiden digitalisiert“

Die Ars Electronica ist seit 40 Jahren – am 18. September 1979 begann in Linz das erste „Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft“ — nicht nur am Puls der Zeit, sondern blickt in die Zukunft. Und irgendwann ist die Zukunft dann da. „So richtig fängt das Ganze jetzt erst an“, ist sich der künstlerische Leiter Gerfried Stocker in Hinblick auf die Digitalisierung sicher. Zum 40er wird auch nicht zurück in die Zukunft geschaut, sondern sich den neuen Perspektiven zugewandt und das mit ganz handfesten Veränderungen. „Man muss höllisch aufpassen, in einem Segment der permanenten Innovation international beachtet zu werden“, warnt Bürgermeister Klaus Luger.

Die Dauerausstellung im Ars Electronica Center (AEC) wird komplett neu gestaltet, Teil eins soll bereits Ende Mai, der Rest zum Start des diesjährigen Ars Electronica Festivals (5. – 9. September) fertiggestellt werden. Der Fokus liege auf Künstlicher Intelligenz (KI), das AEC solle dabei als „Kompass“ dienen, so Stocker. Orientierung sei in unserer Zeit das Wichtigste. Längst ginge es nicht mehr um Digitalisierung in der Industrie, „jetzt wird das Denken und Entscheiden digitalisiert und das wird sich verselbstständigen.“ Es gehe der Ars Electronica aber auch darum, „das Ganze zu entzaubern“. So wird man in der neuen Schau Künstlicher Intelligenz beim Denken zuschauen können — um am Ende zu entdecken, „dass alles Statistik und nicht Zauberei ist.“

Ars Electronica „gefragt wie noch nie“

Dem Thema Künstliche Intelligenz wendet man sich auch in einer neuen Kategorie des Prix Ars Electronica zu: „AI & Life Art“ in dem es um unterschiedlichste Formen geht, Leben nachzubilden. Der Preis „U19“ wird künftig in zwei Kategorien (unter und über 14 Jahre) ausgeschrieben. Dem Gegenüberstellen von menschlich und maschinell geschaffener Musik widmet man sich in einem neuen Festival, das zeitgleich mit der Ars, teils in Räumlichkeiten des Stiftes St. Florian, stattfindet.

Die Ars Electronica sei nach 40 Jahren „so gefragt wie nie zuvor“, betont Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Das zeige sich in Aktivitäten in u.a. Japan, Australien und den USA. Hier sei man, nach Börseeinbrüchen und Rufen nach einer Neuausrichtung im Silicon Valley, mit der Ars Electronica und einem „humanen und künstlerischen“ Konzept vertreten, so Stocker, der auch auf eine Beteiligung an einem europaweiten Weltraum-Ausstellungsprogramm und die enge Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftlern zum Aufbau von Research Institutes hinweist. mmo