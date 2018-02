Jetzt wird St. Pölten ein richtiges Heimspiel

Na, bitte, der Lokalmatador spielt doch. Österreichs Tennis-Team kann im Davis-Cup-Erstrunden-Länderkampf der Europa/Afrika-Zone I in St. Pölten auf Dominic Thiem setzen. Der Niederösterreicher kündigte sein Antreten am Freitag und Samstag gegen Weißrussland an.

„Wir haben beim Training gesehen, dass ich fit und frisch genug bin, um am Wochenende Daviscup gegen Weißrussland spielen zu können. Günter (Anm.: Trainer Bresnik) hat zwar seine Bedenken, die kann ich auch verstehen, aber ich wollte unbedingt spielen, vor allem, weil ich mich endlich auch einmal meinen Fans in Niederösterreich zeigen möchte. Ich hoffe, ihr unterstützt unser Team am Freitag und Samstag, und ich freue mich auf ein volles Haus und echte Davis-Cup-Atmosphäre in St. Pölten“, schrieb Thiem auf seiner Facebook-Seite.

Damit löste Thiem einen regelrechten Ansturm auf die Karten aus, der Vorverkauf schnellte deutlich nach oben und verspricht ein echtes Heimspiel.

Thiem kickte Ofner raus

Dadurch stand eine Änderung im ÖTV-Kader an. Da neben Thiem auch Gerald Melzer im Einzel sowie Oliver Marach/Philipp Oswald im Doppel gesetzt sind, musste Sebastian Ofner das ÖTV-Aufgebot verlassen. Den „dritten Mann“ gibt Dennis Novak, der Ofner in einem Entscheidungsspiel über zwei Sätze bezwang.

Thiem wird am Donnerstag (11 Uhr) bei der Auslosung im Landhaus St. Pölten dabei sein und am Nachmittag erstmals im VAZ trainieren.

Nach vier Jahren in der Europa/Afrika-Zone in Folge nimmt Österreichs Davis-Cup-Team am Freitag und Samstag im VAZ von Sankt Pölten den nächsten Anlauf zum Aufstieg in die Weltgruppe.

Dafür müsste die ÖTV-Equipe heuer drei Länderkämpfe gewinnen. Neben einem Sieg gegen Weißrussland wären Erfolge am 6./7. April in Russland sowie am 14./15. September im Play-off gefragt.