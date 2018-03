Jimi Hendrix: Both Sides Of The Sky (Sony)

Jimi Hendrix hat zu Lebzeiten drei Studio- und ein Live-Album herausgebracht. Die posthumen Veröffentlichungen füllen aber mittlerweile Plattenregale und bekommen mit „Both Sides Of The Sky“ erneut Zuwachs. Produzent und Tontechniker Eddie Kramer hat aus der Materialfülle, die der legendäre Gitarrist hinterlassen hat, eine streckenweise erstaunliche Zusammenstellung kuratiert. „Both Sides Of The Sky“ ist der letzte Teil einer Trilogie („Vallys Of Neptune“, 2010; „People, Hell and Angels“, 2013). Der Longplayer besteht aus 13 Stücken, die Hendrix von 1968 bis 1970 aufgenommen hat, zehn davon sind in der hier präsentierten Form bisher offiziell unveröffentlicht gewesen. Das Album beginnt mit einer wuchtigen Version von „Mannish Boy“ aus der ersten Session der Band Of Gypsys. Nicht zum ersten Mal ist „Hear My Train A Comin’“ auf einem posthumen Album vertreten. Die Version auf „Both Sides Of The Sky“ ist die letzte gemeinsame Arbeit der Jimi Hendrix Experience. Der eine und andere unfertig anmutende Instrumentaltrack mag in erster Linie eingefleischte Fans ansprechen, Höhepunkte des Albums sind „$20 Fine“ und „Woodstock“ mit Stephen Stills an Orgel und Mikro. Fazit: Unter den vielen Nachlass-Releases gehört dieses Album zu den besseren und vermittelt einen Einblick, welche Richtung Hendrix einschlagen hätte können…