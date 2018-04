JKU-Forschung vor Quantensprung

Spatenstich für die Forschungszukunft an der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU): Die Uni baut sich mit dem Open Innovation Center ein neues Prunkstück, das richtungsweisend für die künftige Ausrichtung sein wird. Auf 8000 Quadratmetern soll das neue Herz der Hightech-Forschung das Arbeiten an der Fakultät auf ein neues Level heben, Wissenschaft und Wirtschaft optimal miteinander verbunden werden.

Der Bau beherbergt unter anderem eine Pilotfabrik, in der künftig an neuartigen Technologien geforscht werden soll. Als Themengebiete bieten sich hierbei etwa Anlagen aus dem Bereich der Kunststofftechnik oder die Vernetzung von cyberphysichen Systemen an. Zudem werden sich JKU-Labore und eine Kreativwerkstatt ebenso im Gebäude befinden wie Co-Working-Arbeitsplätze.

Betriebsstart Frühjahr 2019

Seit Donnerstag wird am Uni-Campus also intensiv gearbeitet, bereits 2019 soll das Open Innovation Center in Betrieb genommen werden. 25,2 Mio. Euro investiert die Bundesimmobiliengesellschaft gemeinsam mit der JKU in die Errichtung. Das Land Oberösterreich, die Stadt Linz und der Bund tragen je zwei Millionen Euro etwa durch die Anschaffung von Geräten, durch Förderungen oder durch Mietzuschüsse zur Entwicklung bei. Insgesamt investiert das Land in den kommenden fünf Jahren zirka 40 Mio. Euro in die Weiterentwicklung der JKU noch zusätzlich zur Bundesfinanzierung.

Internationale Konkurrenz

„Wir können im internationalen Wettbewerb nur dann erfolgreich sein, wenn wir besser und schneller sind als andere – das gilt vor allem für den Forschungsbereich. Jene Länder, die heute zu den Top-Regionen zählen, zeigen uns, dass eine enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft eine zentraler Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit ist“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer die Bedeutung der Weiterentwicklung an der JKU für Oberösterreich.

Ähnlich äußerte sich auch Wirtschaftsreferent LH-Stv. Michael Strugl: „Das LIT Open Innovation Center mit der Industrie-4.0-Pilotfabrik LIT Factory vereint Wissenschaft und Wirtschaft an einem Standort. Diese enge Verknüpfung ist auch ein wesentlicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Oberösterreichs Unternehmen und dem Wirtschaftsstandort OÖ.“ Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Voest-Chef Wolfgang Eder sprachen von einer einzigartigen Chance und einem Meilenstein. JKU-Rektor Meinhard Lukas betonte die interdisziplinare Ausrichtung als künftiges Erfolgsrezept.