JKU koppelt an absolute Spitzen-Uni an

Dass das Thema Künstliche Intelligenz an der Linzer Johannes Kepler Universität eines der auserkorenen Zukunftsforschungsgebiete ist, ist nicht erst seit dem umjubelten Verbleib von Ikone Sepp Hochreiter in Linz kein Geheimnis mehr. Nun holt sich die Linzer Uni einen weiteren starken Kooperationspartner ins Boot. Bei ihrem Besuch in London besiegelte die Delegation, angeführt von LH Thomas Stelzer, LH-Stv. Michael Strugl und JKU-Rektor Meinhard Lukas, ein Abkommen mit dem renommierten Imperial College. Nicht weniger als 15 Nobelpreisträger durchliefen die britische Kaderschmiede, die Universität zählt zu den innovativsten der Welt, zahlreiche Rankings führen sie in den Top ten. „Es ist eine Universität, die in der Champions League spielt. Mit der Künstlichen Intelligenz und dabei dem Bereich Bildgebung haben wir tollerweise eine Schnittstelle, hier werden wir beide profitieren“, hebt Lukas die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor. Es werde damit laut Wirtschaftsreferent Michael Strugl eine weitere Erfolgsgeschichte geschrieben damit.