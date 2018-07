JKU wird bis 2020 kräftig erweitert

LINZ — 80 Millionen Euro investiert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bis Ende 2020 in die Attraktivierung der Johannes Kepler Universität (JKU). BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss und JKU-Rektor Meinhard Lukas machten sich nun ein Bild vom Baufortschritt.

Bis Mitte nächsten Jahres wird auf dem Turm der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF-Turm) das „Somnium“ thronen. Die Stahlkonstruktion lässt mit ihren 13 Metern Höhe den Turm auf insgesamt 60 Meter anwachsen und erfüllt zukünftig vielfältige Zwecke als Erholungszentrum, Thinktank oder Lernplattform.

Erweiterte Hauptbibliothek

Für die eine Million Bücher und 900 aufliegenden Zeitschriften erhält die Universitäts-Bibliothek mehr Platz durch eine großflächige Aufstockung samt zusätzlichem Zugang über eine Freitreppe. Das separate Lernzentrum schafft neue Plätze zum Austausch und gemeinsamen Lernen.

Die Einrichtung der Baustelle für die Erhöhung des TNF-Turms ist bereits abgeschlossen, in den kommenden Tagen wird die Lieferung von 130 Tonnen Stahl für die Konstruktion erwartet. An der Bibliothek werden aktuell Abbrucharbeiten durchgeführt. Im August starten die Bauarbeiten an der neuen Aula, der „Kepler Hall“. Sie dient zukünftig als Willkommens- und Eventzentrum. Zu Jahresende folgen die Spatenstiche für die Teile 4 und 5 des Science Parks. „Mit den umfangreichen Erweiterungsmaßnahmen wollen wir noch stärker als Lebensraum wahrgenommen werden“, so Rektor Lukas.