JKU: Wohnen, Leben und Lernen direkt am Campus

LINZ — Ihrem Ziel, den Studienstandort Linz auch für internationale Studenten noch attraktiver zu machen, will die JKU jetzt mit einem österreichweit einzigartigen Angebot näher kommen. Im Rahmen ihres Linz Institute of Technology (LIT), das Industrie, Wissenschaft sowie Wirtschaft vernetzen soll, gründet die Uni das erste österreichische Uni-College. „Damit begründen wir eine Tradition, die an englischen Universitäten seit Jahrhunderten gepflegt wird. Die Studenten lernen, leben und wohnen gemeinsam am Campus“, erklärt JKU-Rektor Meinhard Lukas. Im Visier hat man Absolventen eines Bachelor-Studiums der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) aus der ganzen Welt, die nun einen Master anstreben.

Während der Zugang zu den Masterstudien auch künftig frei ist, sind die Plätze am LIT College beschränkt. Nach der Bewerbung um Aufnahme werden zunächst 50 Personen je Master-Jahrgang aufgenommen. Da ein Studium zwei Jahre dauert, werden vorerst 100 Plätze geschaffen.

Baulich begibt man sich auf den „Holzweg“: Um das „sportliche“ Ziel, bereits im Herbst 2019 starten zu können, sollen die Baukörper in Holzbauweise realisiert werden. Für die Errichtung wird ein Investor gesucht, der die im Norden des Campus geplante Anlage auf eigene Kosten errichten soll. Im Gegenzug erhält er dafür die monatlichen Mieten, die mit 400 Euro begrenzt werden sollen.

Das Grundstück befindet sich in Besitz von Stadt und Land. Deren Vertreter in Person von LH Thomas Stelzer, Bürgermeister Klaus Luger und LH-Stv. Michael Strugl stehen voll hinter dem Projekt, wie sie gestern in einer Pressekonferenz erklärten. Das Projekt sei ein weiterer Meilenstein, den Forschungsstandort Oberösterreich noch stärker international zu positionieren.