Joachim Löw nimmt Neuaufbau in Angriff

Joachim Löw ist wieder voller Tatendrang. Den ersten Schock des historischen WM-Debakels hat der lange Zeit erfolgsverwöhnte deutsche Bundestrainer verarbeitet, dass ihm der DFB, einige Spieler und Trainerkollegen aus der Bundesliga wie Julian Nagelsmann oder Niko Kovac demonstrativ den Rücken stärkten, wird den 58-Jährigen nicht negativ beeinflusst haben. Seit Dienstag steht nun fest: Löw, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2022, bleibt Nationaltrainer, wird die Mannschaft in die EM-Quali und zuvor in die Nations League führen.

Dort geht es am 6. September zum Auftakt in München gegen Frankreich. Bis dahin ist einiges zu tun. „Der Bundestrainer und Oliver Bierhoff (Teammanager, Anm.) sollen sich jetzt die notwendige Zeit nehmen, um das Turnier sportlich aufzuarbeiten und dem Präsidium vor dem Länderspiel gegen Frankreich eine umfangreiche Analyse vorzustellen“, forderte Verbandspräsident Reinhard Grindel.

Bierhoff will strukturelle Veränderungen andenken

Löw soll in den kommenden Jahren einen Neuaufbau vorantreiben. „Wir hatten einen sehr offenen und vertrauensvollen Austausch. Wir sind alle der festen Überzeugung, dass wir mit Jogi Löw einen Bundestrainer haben, der sehr genau analysieren, die richtigen Schritte einleiten und unsere Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen wird“, ist Grindel überzeugt. „Ich möchte mit ganzem Einsatz den Neuaufbau gestalten“, sagte Löw. Bierhoff will auch „weiterführende strukturelle Veränderungen“ andenken.

Nur Pizzi bestätigt

Der Deutsche ist übrigens einer von nur zwei Trainern, deren Verbleib trotz Aus in der Vorrunde offiziell bestätigt wurde: Saudi-Arabiens Juan Antonio Pizzi darf vorerst bis Februar weitermachen. Mit Ägypten, Australien und Polen haben sich drei Teams schon von ihrem Teamchef getrennt, bei sechs „Gescheiterten“ läuft der Vertrag aus. Am wahrscheinlichsten ist dabei eine Weiterbeschäftigung von Carlos Queiroz im Iran.

Bei fünf der in der Gruppenphase ausgeschiedenen Nationen läuft der Kontrakt des Trainers ohnehin weiter: Senegal, Serbien, Nigeria, Marokko und Tunesien. Bei ersteren vier ist ein Verbleib wahrscheinlich.

In den Trainer-Friedhof kommt Leben

Nach Australiens Bert van Marwijk und Ägyptens Hector Cuper verliert der dritte Trainer dieser Weltmeisterschaft seinen Job. Polens Adam Nawalka legte sein Amt nach dem Vorrunden-Aus nieder. „Natürlich fühle ich mich verantwortlich, unsere Erwartungen und die der Fans nicht erfüllt zu haben. Ich nehme die volle Verantwortung dafür auf mich“, sagte der 60-Jährige, der den Posten 2013 angetreten und die Mannschaft 2016 ins EM-Viertelfinale geführt hatte. „Wir werden versuchen, ein neues Nationalteam aufzubauen“, meinte Verbandspräsident Zbigniew Boniek.

Spanien: Drei Kandidaten

In Spanien spricht, wie berichtet, ebenfalls alles für einen neuen Teamchef. Nach dem misslungenen Intermezzo von Sportdirektor Fernando Hierro ist die Liste an Kandidaten auf drei angewachsen: Neben Ex-Barcelona-Trainer Luis Enrique werden auch Quique (zuletzt Espanyol Barcelona) und Michel (zuletzt Malaga) gehandelt. Diese Woche soll eine Entscheidung fallen.

„Ich gebe mir die Schuld“

Ein weiterer Rücktritt könnte in Japan bevorstehen: Teamchef Akira Nishino war nach dem 2:3 im Achtelfinale gegen Belgien am Boden zerstört. „Die Spieler sind nicht die Schuldigen. Ich gebe mir die Schuld und zweifle an meiner Taktik“, trauerte der 63-Jährige dem verpassten Aufstieg nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung nach.

Seine Zukunft offen gelassen hat Mexikos Juan Carlos Osorio nach dem 0:2 gegen Brasilien. Vor der WM war er heftig in der Kritik gestanden, nach der Vorrunde drehte sich die Stimmungslage. „Was jetzt passiert, ist das Unwichtigste“, meinte der Kolumbianer nichtssagend. Angezählt ist auch Argentinies Jorge Sampaoli.