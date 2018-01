Manchen Jobsuchenden fehlt die Arbeitsmotivation

Oberösterreichische Unternehmen suchen dringend Arbeitskräfte. Das ergab eine Umfrage der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ). Drei Viertel der befragten Betriebe gaben an, in den vergangenen Monaten nach Arbeitskräften gesucht zu haben. Demgegenüber stehen 46.600 Oberösterreicher, die derzeit Arbeit suchen. „Wir müssen den Spalt zwischen Arbeitslosigkeit und offenen Stellen schließen“, fordert WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Die Gründe warum Angebot und Nachfrage so weit auseinander klaffen, liegen neben fehlender Qualifikation und mangelnder Flexibilität der Jobwerber auch an mangelnder Motivation der Arbeitssuchenden. So gaben 71 Prozent der Firmen an, dass es schon vorgekommen sei, dass vom AMS vermittelte Arbeits- suchende arbeitsunwillig waren.

Nun soll ein Sechs-Punkte-Programm den Arbeitskräftemangel reduzieren, sagt Ursula Krepp, WKOÖ-Vertreterin im AMS-Landesdirektorium. Es inkludiert den Ausbau des Kombilohnes, die verstärkte Sanktionierung von fehlender Arbeitsmotivation, ein Verbot geringfügiger Beschäftigung Arbeitsloser, die Anpassung der Zumutbarkeitsbestimmungen, die Abschaffung der Notstandshilfe und eine gezielte Förderung von Männern zwischen 25 und 45 Jahren. Außerdem wollen AMS und WKOÖ stärker über Eingliederungsmaßnahmen und Förderungen informieren. „Die Arbeitssuchenden profitieren von einer guten Konjunktur. Sie können insbesondere durch Arbeiterprobungen und Eingliederungsbeihilfen rasch vermittelt werden“, schildert Gerhard Straßer, Geschäftsführer des AMS OÖ. Johann Kalliauer, Präsident der AK Oberösterreich, sieht die Problematik bei den Betrieben. Diese würden Beschäftigten oft keine Chance geben.

sv