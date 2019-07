Johnson auf Konfrontation mit EU

Am Tag nach seinem Amtsantritt ist Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson klar auf Konfrontationskurs zu Brüssel gegangen. Vor dem Unterhaus in London erklärte er am Donnerstag die Vorbereitungen für einen ungeregelten Brexit (No Deal = ohne Abkommen) zur „höchsten Priorität“. Die Bestimmungen des von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Abkommens bezeichnete er als „inakzeptabel“. Außerdem verkündete Johnson, keinen britischen EU-Kommissar mehr nominieren zu wollen.

Der Tory-Chef drohte damit, im Falle eines ungeregelten Brexits die Austrittsrechnung von 44 Milliarden Euro nicht zu begleichen und das Geld stattdessen in die Vorbereitungen eines vertragslosen Austritts zu stecken.

EU: Kein neuer Deal!

Eine Neuverhandlung des Austrittsvertrags sei aber „selbst zu diesem späten Zeitpunkt“ noch möglich, und er werde „mit Hochdruck daran arbeiten“, so Johnson. Genau das lehnt die EU aber kategorisch ab. EU-Sprecherin Mina Andreeva bekräftige gestern einmal mehr die unveränderte Haltung: „Das Abkommen, das wir erzielt haben, ist das bestmögliche.“

Auch Johnsons Kabinett traf am Donnerstag erstmals zusammen. In einem radikalen Schnitt hatte er am Vorabend mehr als die Hälfte der Ministerämter neu besetzt. Schlüsselposten vergab er an Brexit-Hardliner.

Die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament will einen ungeregelten Brexit verhindern. Beobachter halten deshalb vorgezogene Neuwahlen für nicht unwahrscheinlich. Oder ein zweites Referendum, wie es gestern die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon forderte.