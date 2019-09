Johnson ignoriert nächste Watschn

Der britische Premierminister Boris Johnson fängt im Brexit-Chaos die nächste Ohrfeige ein — und versucht auch die zu ignorieren. Das oberste britische Gericht hat am Dienstag die von Johnson bis Mitte Oktober angeordnete Zwangssitzungspause des Unterhauses für unrechtmäßig erklärt. Es war für ihn eine weitere herbe Niederlage im Machtkampf mit dem Parlament. Anfang September hatte das Unterhaus binnen einer Woche zwei Mal Anträge Johnsons auf Neuwahlen abgelehnt.

Am Dienstag sprach er sich erneut für Neuwahlen aus, welche die Labour-Partei aber nur ermöglichen will, wenn es von Johnson eine Garantie dafür gibt, dass ein Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober ausgeschlossen ist. Genau das verweigert der Tory-Chef aber: „Nach derzeitigem Rechtsstand verlässt Großbritannien die EU am 31. Oktober, komme was wolle“, sagte Johnson am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, von wo er noch am Dienstag zurück nach London fliegen wollte.

Vorher holte er sich noch Zuspruch von US-Präsident Donald Trump, der den Briten einmal mehr ein „wunderbares Handelsabkommen“ nach dem EU-Austritt in Aussicht stellte. „Ich denke, er kriegt das hin“, sagte Trump über Johnson. Großbritannien müsse den Austritt aus der EU über die Bühne bringen. Und es brauche einen Mann wie Johnson, um dies zu hinzubekommen.

Nach dem höchstrichterlichen Urteil gegen die von der Regierung verfügte Zwangspause des Parlaments kommen die Abgeordneten schon heute Mittag wieder zusammen, teilte Unterhauspräsident John Bercow mit. Wie es mit dem Brexit weiter geht, ist freilich völlig unklar.

Sollte Johnson bis 18. Oktober keinen neuen Deal mit der EU hinbekommen, wonach es derzeit aussieht, müsste er um Aufsschub ersuchen. Das hat ihm das Parlament vor der Zwangspause auferlegt.

Die oppositionelle Labour-Partei hat sich in der Nacht auf Montag hinter den Kurs ihres Chefs Jeremy Corbyn gestellt. Der Parteitag in Brighton dafür, zunächst eine Wahl zu gewinnen und erst danach in einer Sonderkonferenz die Strategie zum Austritt aus der EU festzulegen. Damit unterlagen jene Kräfte, die bei der EU bleiben und ein zweites Referendum wollen.