Johnson kam mit leeren Händen

Das mit Spannung erwartete Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat am Montag keinen Durchbruch in der Brexit-Krise gebracht.

Juncker wiederholte anschließend, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten. „Solche Vorschläge sind noch nicht gemacht worden“, betonte Juncker.

Premier pfeift auf Gesetz gegen No-Deal

Laut Johnson war man sich einig, die Gespräche zu intensivieren und demnächst jeden Tag zu führen. Er will bis zum EU-Gipfel am 17. Oktober Änderungen am bereits fertigen EU-Austrittsabkommen durchsetzen, was die EU bisher ablehnt. Sollte keine Einigung gelingen, droht Johnson mit einem ungeregelten Brexit am 31. Oktober — und das, obwohl das britische Parlament einen No Deal per Gesetz abgelehnt und Johnson vorgeschrieben hat, notfalls eine Verschiebung des Brexits bei der EU zu beantragen.

Johnson bekräftigte gestern, dass er sich daran nicht halten will: Er werde keinen Aufschub beantragen und Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen. Er sei aber entschlossen, einen Deal ohne den sogenannten Backstop zu erreichen. Gemeint ist die Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, die die EU für unerlässlich hält.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sieht in der EU „keinen Diskussionsbedarf“ mehr, was den Brexit betrifft. „Es ist von EU-Seite alles getan, alles gesagt“, meinte er gestern vor dem EU-Außenministerrat in Brüssel.

„Wenn Premierminister Johnson nicht mit etwas Neuem im Gepäck zum Gespräch mit Juncker kommt, dann gibt es von unserer Seite her keinen Bedarf, dann wird es einen ,Hard Brexit’ geben“, so Schallenberg, der Johnsons Drohung mit einem Nichtbezahlen der Abschlussrechnung für ein leere hält: Denn die Briten wollten Verträge mit anderen Staaten schließen und nicht den Eindruck erwecken, dass sie keine ehrlichen Vertragspartner seien.