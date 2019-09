Johnson schluckt das „No-Deal“-Verbot

Britischer Premier beugt sich Unterhaus, um Neuwahlen am 15. und Brexit am 31. Oktober durchzusetzen

Nach seinen Niederlagen im Unterhaus setzt der britische Premierminister Boris Johnson auf eine neue Strategie: Um doch noch vorgezogene Neuwahlen durchzusetzen und sich – so hofft er zumindest – die verlorene Parlamentsmehrheit zurückzuholen, gab er am Donnerstag seinen Widerstand gegen den Gesetzentwurf zur Verhinderung eines ungeregelten EU-Austritts („No Deal“) auf.

Johnsons doppelte Niederlage im Unterhaus

Johnson hatte am Mittwoch zwei Niederlagen im Unterhaus erlitten. Zunächst verabschiedeten die Abgeordneten den Gesetzentwurf, der eine Verschiebung des für Ende Oktober geplanten EU-Austritts bis Ende Jänner vorsieht, sollte es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben. Damit soll ein harter Brexit ohne Abkommen vermieden werden, den Johnson explizit nicht ausschließen will. Der Regierungschef stellte daraufhin vorgezogene Neuwahlen im Parlament zur Abstimmung, scheiterte aber auch damit.

Obwohl der Gesetzentwurf aus Sicht Johnsons einer „Kapitulation“ gegenüber Brüssel gleichkommt, gab er seinen Widerstand dagegen auf. Der Gesetzentwurf soll nun bis Freitag alle Hürden im Parlament nehmen können. Johnson hofft, dass das Parlament dann am Montag vorgezogenen Neuwahlen zustimmt, da die Labour Party ihre Zustimmung zu Neuwahlen an die Verabschiedung des Gesetzes geknüpft hat.

Die Labour-Partei ist zwar für Neuwahlen, stimmte aber in der Nacht auf gestern im Unterhaus dagegen, weil sie fürchtete, von Johnson ausgetrickst zu werden: Nach einem Beschluss hätte der Premier die Neuwahl auf nach 31. Oktober verschieben und davor den Brexit durchziehen können. Deshalb will Labour die Neuwahlen erst ermöglichen, wenn das No-Deal-Gesetz in Kraft ist.

Brexit-Kurs spaltet auch Johnsons Familie

Johnson will am 15. Oktober wählen lassen, um mit einem Mandat beim EU-Gipfel am 18. zu erscheinen. EU-Diplomaten schätzen die Chancen für einen spontanen Brexit-Deal bei dem Gipfel aber als gering ein. „Die Annahme, dass in nur wenigen Tagen ein Vorschlag gemacht, verhandelt, vom Gipfel unterstützt sowie vom Europaparlament und dem britischen Parlament ratifiziert werden könnte, scheint eine eher heldenhafte Annahme, um es vorsichtig auszudrücken“, hieß es aus EU-Kreisen.

Die Frage ist aber, ob Johnson überhaupt die Wahl übersteht. Denn im Brexit-Rausch hat er die Tory-Partei endgültig an die Wand gefahren. Die britischen Konservativen sind gespaltener denn je, wobei die Bruchlinie inzwischen schon mitten durch die Johnson-Familie geht: Nachdem der Premier 21 teils prominente Abweichler, die am Mittwoch im Unterhaus für das Verbot eines ungeregelten Brexit gestimmt hatten, aus der Partei geworfen hatte, warf am Donnerstag Johnsons Bruder Jo selbst das Handtuch: Er legte sein Amt als Staatssekretär und auch sein Abgeordnetenmandat nieder. „Ich war in den vergangenen Wochen zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse – es ist eine unauflösbare Spannung“, begründete Jo Johnson den Schritt.

Einer ist noch immer voll überzeugt vom Briten-Premier: „Boris weiß, wie man gewinnt“, twitterte US-Präsident Donald Trump gestern.