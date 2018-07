Josef verliert schleichend an Sehschärfe

Der 17-Jährige, der Matura machen will, ist auf Lesegerät und Schulassistentin angewiesen

Von Michaela Ecklbauer

Josef Winklmayr (17) hat ein klares Ziel vor Augen, er möchte die Matura absolvieren. Aber genau dieses Sinnesorgan macht ihm schon fast die gesamte Schullaufbahn zu schaffen. Mit acht Jahren stellte sich heraus, dass der Bub aus Weyer durch einen Gendefekt an Morbus Stargardt erkrankt ist. Das heißt, im Zentrum der Netzhaut, wo das schärfste Sehen lokalisiert ist, nimmt seine Sehschärfe fortschreitend ab. In der Hauptschule war die Erkrankung bereits soweit fortgeschritten, dass Josef ein Lesegerät und eine Schulassistenz bekam, um dem Unterricht folgen zu können. Mittlerweile sieht er auf beiden Augen nur noch fünf Prozent. Ohne den Einsatz vergrößernder Sehhilfen und seiner Schulassistentin Alexandra Hochholdinger wäre der Jugendliche komplett aufgeschmissen. Und das, obwohl die Lehrer seiner Schule – Josef besucht das Reformpädagogische Oberstufenrealgymnasium der Evangelischen Kirche in Steyr – voll hinter ihm stehen.

Ob, ihm die nötigen Stunden auch im nächsten Schuljahr, in dem er in die sechste Klasse kommt, zugesprochen werden, steht aber noch in den Sternen.

„Wir treffen uns im Klassenzimmer, ich bereite alle Unterlagen vor, die er benötigt und schreibe für ihn mit. Er fotografiert sich alles, so dass er den Stoff, dann mit dem Lesegerät, das alles extrem vergrößert, selbst erfassen kann“, schildert Hochholdinger dem VOLKSBLATT. Wenn das Unterrichtsfach in einer anderen Klasse stattfindet, kann der Bursch die Sehhilfe nicht mitnehmen. Die beiden erfragen, welcher Stoff gerade durchgenommen wird und erarbeiten diesen dann an seinem Spezialschreibtisch.

Es ist ein ständiger Wettkampf mit der Zeit

Gerade bei Schularbeiten ist es immer ein Wettkampf mit der Zeit. Durch das Sehproblem braucht Josef unweigerlich länger. „Ich kann und darf ihm inhaltlich nicht helfen. Damit würde ich ihm auch keinen guten Dienst erweisen“,

sagt Hochholdinger: „Aber ich lese ihm die Arbeitsaufgabe so oft vor wie er möchte und markiere ihm das, was er mir anschafft.“ Die ausgebildete Behindertenbetreuerin begleitet den 17-Jährigen seit einem Jahr, davor hatte sie mehreren Kindern mit psychischen Beeinträchtigungen assistiert.

„Josef ist sehr strukturiert, das muss er auch sein, um seinen Alltag zu schaffen“, erzählt sie: „Aber man merkt es extrem, wenn ich bei einer Schulstunde nicht dabei sein kann, weil nur eine bestimmte Anzahl von Stunden bezahlt werden. Dann müssen wir nachlernen.“

Auch Josefs jüngere Schwester hat den Gendefekt

Josefs Eltern, Mischell und Sepp Winklmayr, unterstützen ihren Sohn so gut es geht. Er nimmt seit einigen Jahren auch an einer Studie an der Londoner Moore Fields Klinik teil, um möglichst lange, möglichst viel von seinem Augenlicht zu erhalten. Nicht nur Josef, sondern auch seine um vier Jahre jüngere Schwester, Franziska, hat den Gendefekt. Bei ihr trat die Erkrankung später auf, sie kann momentan noch 15 Prozent sehen.