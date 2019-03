Joseph Haydns „Türkenoper“ als Herzstück der 25. Donaufestwochen

„Es ist ein würdiges Programm zum Jubiläum und eine lebendige Mischung aus Alter Musik an historischen Orten mit Kontrapunkten aus der Gegenwart.“ So fasste gestern Intendantin Michi Gaigg bei der Programmpräsentation der 25. Donaufestwochen die thematische Ausrichtung des diesjährigen Klassikfestivals im Strudengau zusammen. Als Highlight des von 26. Juli bis 15. August stattfindenden Festivalreigens fungiert heuer Joseph Haydns Oper „L’incontro improvviso“ (Die unverhoffte Begegnung). Sie wird bei Schönwetter an fünf Abenden (Premiere am 3.8.) im Arkadenhof von Schloss Greinburg aufgeführt. Manuela Kloibmüller übernimmt die Inszenierung dieser „Türkenoper“. Während die Regisseurin von einer „schönen Herausforderung“ spricht und Haydns Entführungsoper als „Auseinandersetzung mit dem Kulturkampf“ sieht, empfindet Intendantin Gaigg das Bühnenwerk als „eine der beeindruckendsten Tonschöpfungen seiner Zeit“. Vertiefende thematische Begleitung findet die Oper im Stadttheater Grein: Bereits ab 1. Mai kann man in der Ausstellung „Die unverhoffte Begegnung – Haydn und die Türkenoper“ etwa Originalinstrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert bestaunen.

Prag steht bei Eröffnung musikalisch im Fokus

Eröffnet wird das Festival im Strudengau am 26. Juli und dabei steht das „barocke Prag“ ganz im Fokus: Das Collegium Marianum mit seiner künstlerischen Leiterin, der international beachteten Flötistin Jana Semerádová, gibt Eindruck von der reichen Musikkultur seiner Heimatstadt im 18. Jahrhundert. Als Festrednerin im Schloss Greinburg konnte heuer die Autorin Margit Schreiner gewonnen werden – sie soll die Brücke in das Europa des 21. Jahrhunderts schlagen. Einen ersten Kontrapunkt setzt man am Eröffnungswochenende gleich am zweiten Tag: Am 27. Juli präsentiert die „Austrian Art Gang“ um Oberösterreichs renommierten Jazz-Export Klaus Dickbauer ihre Vision von Johann Sebastian Bachs geheimnisvollem Spätwerk „Die Kunst der Fuge“ in der Stiftskirche Ardagger. Am 28. Juli wird die Stiftskirche Waldhausen zum Schauplatz des Geschehens, wenn „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy unter der Leitung von Domkapellmeister Otto Kargl ertönt.

Intime Salonmusik im Stadttheater Grein

Zum ersten Mal überhaupt wird heuer auch das Stadttheater Grein selbst bespielt: Das Trio Fortepiano lässt Joseph Haydn am 12. August als intime Salonmusik erklingen. Tags davor wird im Programm „Schubert & Schuberth“ die diesjährige Auftragskomposition der Donaufestwochen „Ein Traum macht Vorschläge“ von Paul Schuberth uraufgeführt. Den Schlusspunkt darf heuer die Gießenbachmühle setzen, wenn am 15.8. Bariton Rafael Fingerlos und Gitarrenvirtuose Alexander Swete mit „Come away, come, sweet love!“ Liebes- und Volkslieder vortragen werden.