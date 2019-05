Josh.: Von Mädchen und Farben

Dorothea, Greta, Agathe und natürlich eine gewisse „Cordula Grün“: Beim Musiker Josh. steht die Damenwelt hoch im Kurs. All diese Namen tummeln sich auf seinem Ende April erschienenen Debütalbum „Von Mädchen und Farben“.

Musikalisch knüpft er dabei an etablierte Muster an, lässt in seinen Popsongs schon mal eine Gitarre jaulen, schreckt nicht vor dem Wörtchen „scheißegal“ zurück und weiß sein Wiener Idiom gekonnt einzusetzen. „Sowieso“ wird dank Schunkelgestus wohl erneut in feuchtfröhlichen Runden für Begeisterung sorgen, „Reden“ ist eine leicht nachdenkliche Analyse des Zwischenmenschlichen und „Eskalation“ straft seinen Namen Lügen, jedenfalls was die instrumentale Ausgestaltung betrifft.

Und sonst? Funktionieren die Songs von Josh. ohne größere Umwege und sind wohl das, was als hemdsärmelig beschrieben wird. Sie drängen sich nicht auf, haben aber genug Charme, um nicht sofort in der Masse unterzugehen. Gleichzeitig setzt sich Josh. damit zwischen die Stühle und ist doch ein perfektes Beispiel für den Zeitgeist: Pop und Alternative sind keine Gegensätze mehr, sogar das Schlagereske schleicht sich bei Zeiten ein und stört die musikalische Melange nur unmerklich.

Ob in dieser Hinsicht „Cordula Grün“ bald abgelöst wird – vielleicht von „Dorothea von früher“ –, muss sich erst weisen. Der Opener hat jedenfalls das größte Potenzial, um Josh. auch im Jahr 2019 reichlich Aufmerksamkeit zu bringen.