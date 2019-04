Jubel für Wagners “Meistersinger” in Salzburg

Erwartungsgemäß haben die Osterfestspiele Salzburg mit “Die Meistersinger von Nürnberg” von Richard Wagner einen Publikumserfolg eingefahren. Maßgeblich für den einhelligen Jubel verantwortlich waren Dirigent Christian Thielemann, die Solisten und das “Festspielorchester” aus Dresden. Auch das Regieteam rund um Jens-Daniel Herzog und die Ausstatter Mathis Neidhardt und Sibylle Gädeke gefielen.

Zuallererst: Die neuen Salzburger “Meistersinger” sind gut musiziert. Das gilt für die Instrumentalisten im Orchestergraben genauso wie für das singende und spielende Personal auf der Bühne im Großen Festspielhaus. Auch wenn nicht jeder Ton in diesem fast sechsstündigen Spätwerk Wagners gelungen ist, so haben vor allem “Hans Sachs” Georg Zeppenfeld und Klaus Florian Vogt als “Walther von Stolzing” das Publikum begeistert. Auch Vitalij Kowaljow als “Veit Pogner”, Adrian Eröd als “Beckmesser”, Jacquelyn Wagner als “Eva” und Sebastian Kohlhepp als “David” erwiesen sich als festspielwürdige Besetzung.

Die Inszenierung kann als “ordentlich”, “handwerklich gekonnt” und “zeitgemäß” bezeichnet werden. Ästhetisch spielt sie in einer Art Niemandsland, in dem es neoklassizistische Bauteile genauso gibt, wie die traditionelle deutsche “Land-Kultur” oder moderne Elemente. Fazit: Diese “Meistersinger” ecken nirgends an, aber sie werden auch nicht in die Operngeschichte eingehen.