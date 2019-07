Jürgen Werner: „Es war stressiger als gedacht“

Wie verlief die erste Transferzeit als LASK-Vizepräsident?

JÜRGEN WERNER: „Stressiger, als gedacht. Erstens, weil ich die Übergabe der Firma finalisiert habe, da ist noch viel Papierkram angefallen. Zweitens, weil wir unsere Trainer verloren haben — fünf beim LASK, drei beim Kooperationspartner FC Juniors. Mit fünf Neuerwerbungen und sechs Abgängen ist es stressiger geworden als vorher, als ich als Berater gearbeitet hatte. Aber ich rechne schon damit, dass sich das im Laufe der Zeit beruhigt, wenn ich mich nur mehr auf den LASK konzentriere, dass mehr Zeit bleibt, etwa um bei den Trainings dabei zu sein und ich noch mehr auf die Spieler eingehen kann.“

Wie zufrieden sind Sie mit dieser Transferzeit?

„Wir haben die Spieler bekommen, die wir uns vorgenommen hatten, auch wenn es bei Rene Renner ein wenig gehakt hat. Ich habe gerne den Kader bei Trainingsbeginn komplett, das ist uns bis auf Renner auch heuer wieder geglückt. So nach der Devise: Wenn die anderen noch einkaufen oder Shortlists bekannt geben, wollen wir schon punkten.“

Wie lautete die Herangehensweise?

„Ich wurde oft gefragt, ob das, was wir machen, genug ist, gerade mit Blickrichtung Europacup.

Option auf einen weiteren Neuzugang

Wir wollen aber im Kader auf Kontinuität setzen und ich glaube nicht, dass wir Leute finden und uns auch leisten können, die spielerisch, fußballerisch, läuferisch und charakterlich besser sind als die, die wir haben. Daher wollten wir junge Spieler holen, die das Potenzial haben, vielleicht sogar besser zu werden als die, die wir haben.“

Wird noch etwas passieren, gibt es noch Pläne?

„Das Einkaufsprogramm ist grundsätzlich abgeschlossen, wir haben uns aber die Option auf einen weiteren Neuzugang noch offengelassen, um auf alle Eventualitäten reagieren zu können.“

Wie ist es gelungen, nach der Vizemeisterschaft die Mannschaft großteils zusammenzuhalten und mit Joao Victor und Maximilian Ullmann nur zwei Stammspieler zu verlieren?

„Wir haben eine Gemeinschaft geschaffen, dass die Spieler gerne bei uns sind und die Jungen gerne zu uns kommen — bei Schnegg, Sabitzer und Müller hatten wir viel Konkurrenz. Und wir haben die Spieler länger an uns gebunden und können verhindern, dass sie ablösefrei gehen. Wir spielen zudem Europacup und zahlen natürlich ordentlich, so dass der Unterschied, zum Beispiel zur zweiten deutschen Liga, nicht mehr allzu groß ist.“

Wie ist die Vorbereitung verlaufen?

„Da bin ich sehr zufrieden. Wir haben gewusst, dass es, wenn nach einer vierjährigen Erfolgsgeschichte ein neuer Trainer kommt, für alle Beteiligten nicht leicht wird, eine Linie zu finden, die unsere alten Tugenden beibehält, aber auch neue Facetten rein bringt. Das hat von jedem Anpassung verlangt, aber wir sind auf einem guten Weg, wie auch die Ergebnisse der Testspiele zeigen.“

Was zeichnet den neuen Trainer Valerien Ismael aus?

„Valerien ist einer, der nicht mit dem Hammer dazwischenschlägt, sondern versucht, in die Spieler reinzuhören und sein System an den Kader anzupassen.

„Doppelbelohnung“ Europacup

Wir haben bei Spielen seiner ehemaligen Teams viele Dinge gesehen, die wir bei uns auch sehen, daher haben wir ihn auch ausgewählt. Und er hat das alles, was uns jetzt bevorsteht mit der sogenannten „Doppelbelohnung“ Europacup — sowohl als Spieler, als auch als Trainer — schon erlebt. Er weiß, was es heißt, sich darauf vorzubereiten, damit umzugehen. Klar ist jedoch, dass es nach so einer erfolgreichen Zeit kein Trainer der Welt leicht hätte, weil alles doppelt beäugt wird. Wenn wir dreimal verlieren, kommen die Unkenrufe, wenn wir dreimal gewinnen, heißt es gleich, wir haben wieder einen super Trainer ausgesucht. Auch deshalb wäre ein guter Start wichtig.“

Welche Ziele hat sich der LASK gesteckt, kann man vielleicht sogar Salzburg ärgern?

„Das glaube ich nicht, weil Salzburg nach wie vor die qualitativ beste Mannschaft hat, auch wenn sie sich nach den Abgängen erst finden muss.

Köln, Hertha, Rapid als warnende Beispiele

Ich denke, dass wir mit unserer Kompaktheit wieder in den Top 5 mitmischen werden — ohne die Punkteteilung hatten wir ja 18 Zähler Vorsprung auf den Dritten, das müssen die anderen erst einmal aufholen. Das erste Ziel ist aber wieder das Erreichen des Meister-Play-offs, denn wir wissen, dass schon viele Mannschaften, wenn sie eine Europacup-Gruppenphase erreichen, große Probleme hatten. Köln ist damals sogar abgestiegen, auch Hertha BSC gestrauchelt und in Österreich in der Vorsaison Rapid.“

Wie gefällt Ihnen der kürzlich präsentierte Stadionstandort Gugl?

„Sehr gut, besonders bei den Fans merkt man die Vorfreude, die unter dem Motto ‘Football’s coming home’ steht. Wichtig ist, dass es ein Parkdeck und eine Verkehrslösung geben wird, dann wird das eine runde Lösung mit den Profis auf der Gugl und der Akademie in Pasching. International hat ohnehin wieder der Trend eingesetzt, dass die Stadien ins Zentrum zurückkehren. Die Umbauphase wird aber sicher herausfordernd.“