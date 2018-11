Jugend gewinnt in Waizenkirchen

Erleichtert und dankbar über den großen Vertrauensvorschuss — so schildert Fabian Grüneis seine ersten Gefühle gegenüber dem VOLKSBLATT, nachdem klar war, dass er als Bürgermeister von Waizenkirchen gewählt wurde: Der 22-jährige ÖVP-Kandidat kam auf 52,4 Prozent, Grün-Kandidat Andreas Aumayr erreichte 39,7 und Gerhard Kalteis (FPÖ) 7,9 Prozent. „Morgen geht es so richtig los“, so Grüneis, der den anderen Kandidaten die Hand zur Zusammenarbeit reicht. Auch erfreulich: 73,1 Prozent der über 3000 Wahlberechtigten gaben gestern ihre Stimme ab. „Grüneis wird frischen Wind und neue Ideen in seine Heimatgemeinde bringen“, ist sich auch OÖVP-Landesparteiobmann LH Thomas Stelzer sicher und er ist stolz darauf, dass die OÖVP mit dem 22-jährigen Grüneis weiterhin den jüngsten Bürgermeister Oberösterreichs stellt (bisher war es Severin Mair in Eferding). Stolz über das Abschneiden ihres Kandidaten ist auch die grüne Landessprecherin Maria Buchmayr.