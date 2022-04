Jugendkampagne gestartet

Die katholische Kirche Österreich hat am Dienstag ihre Initiative „Denk dich neu“ gestartet. Die Kampagne richtet sich an 18- bis 25-Jährige und soll die Kirche für junge Menschen attraktiver gestalten.

Eine Medienkampagne soll Aufmerksamkeit erregen, zentraler Punkt der Initiative sind Veranstaltungen wie ein Escape-Room im Linzer Mariendom oder eine „Walk-on-Water-Challenge“.

„Denk dich neu“ sei „ein mutiges, bemerkenswertes Projekt“ und die erste große bundesweite Aktion der katholischen Kirche nach der Pandemie, so Jugendbischof Stefan Turnovszky, Weihbischof in der Erzdiözese Wien. Neben der Homepage (www.denkdichneu.at) will man besonders durch den Instagram-Auftritt junge Menschen ansprechen. Eine Reihe von Events startet Ende Juni.

Fokussiert wird auch die Jugendseelsorge. Einerseits digital im „Life-Chat“, einem Format, das niederschwellig Zugang zu Online-Seelsorge geben soll, andererseits durch „Festival-Seelsorger“.

Diese sollen in Zukunft bei Festivals wie dem „Nova-Rock“ oder dem „FM4 Frequency“ vor Ort sein. Voraussetzung dafür soll eine zweitägige Schulung sein. Teil der Kampagne sind neben allen Diözesen auch die Schulämter, die Katholische Jugend und die Young Caritas.