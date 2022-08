Jugendliche geschlagen, erpresst, betrogen und beraubt: Verurteilt

Vier junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren mussten sich am Mittwoch am Landesgericht Linz für eine Reihe von Straftaten verantworten, die sie von Anfang Jänner bis Mitte April begangen haben. Die Staatsanwaltschaft legte ihnen zur Last, von anderen Jugendlichen durch Faustschläge bzw. der Androhung von Schlägen immer wieder Geld erpresst zu haben. Die Täter wurden anklagekonform verurteil und fassten rechtskräftige Haftstrafen von zehn, 15 und 18 Monaten bedingt bzw. 24 Monaten, davon acht unbedingt, aus.

Besonders übel spielte das Quartett einem Oper mit, das mit Faustschlägen gegen die Schläfen und Fußtritten gegen den Oberkörper traktiert und dessen Kopf gegen eine Holztür geschlagen wurde. Auch ein Küchenmesser hielten sie gegen den Hals des Burschen. Er wurde zudem monatelang genötigt, sein ganzes Geld zu übergeben. Auch mit einer Pistole wurde er bedroht, um der Bande Kleidungsstücke und Wertgegenstände zu überlassen. Schließlich erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. Ein anderes Opfer zwangen die Angeklagten, mit seiner Bankomatkarte Geld für sie abzuheben.