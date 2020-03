Jugendliche stirbt an Coronavirus in Frankreich

Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion mit Covid-19 ist in Frankreich weiter stark gestiegen. In Frankreich ist erstmals eine Jugendliche an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben.

Die 16-jährige Coronavirus-Patientin sei in der Region Paris gestorben, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Jérôme Salomon.





Den Angaben zufolge befinden sich derzeit 3.375 Patientinnen und Patienten mit schweren Krankheitsverläufen auf Intensivstationen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist in Frankreich um rund 4000 Fälle auf 29.155 gestiegen.