Jugendschutz wird fast bundesweit vereinheitlicht

„Es ist vollbracht“, so Tirols Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) nach der gestrigen Jugendreferentenkonferenz in Hall in Tirol. Acht von neun Bundesländern haben eine Einigung bei der Harmonisierung des Jugendschutzes beschlossen. Lediglich Oberösterreich scherte bei den Ausgehzeiten aus. Beim Rauchverbot und beim Verbot von hochprozentigem Alkohol für Unter-18-Jährige waren sich alle neun Bundesländer einig. Die Umsetzung soll bis 1. Jänner 2019 erfolgen. Bis zuletzt habe man sich auch um die Zustimmung Oberösterreichs, das bei der Landesjugendreferentenkonferenz nicht vertreten war, bemüht. In Sachen Rauchverbot und hochprozentigem Alkohol habe man aber schriftlich die oö. Unterstützung zugesichert bekommen.

Letztendlich konnten sich die acht Bundesländer darauf verständigen, dass Jugendliche bis 14 Jahre in Zukunft bis 23 Uhr ausbleiben dürfen, zwischen 14 und 16 bis 1 Uhr, und ab 16 Jahren gibt es keine Grenzen mehr. Jugendministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sicherte auch sogleich die geforderte Unterstützung in Form von Flyern, Elternberatungen und Informationsveranstaltungen in Schulen zu. Sie bezeichnete die Einigung als „historisch“, nach 35 Jahren sei nun eine Harmonisierung geglückt.

Haimbuchner verteidigt oö. Sonderweg

Es gehe nicht um Kantönligeist oder Verhinderung, sondern um einen vernünftigen Jugendschutz, verteidigt FPÖ-Landeschef LH-Stv. Manfred Haimbuchner den Alleingang Oberösterreichs: „Eine derartige Einigung würde auf dem Rücken der Jugendlichen und ihrer Sicherheit erzielt werden.“ Gerade angesichts der Vorfälle sexueller Belästigung und Gewalt der letzten Monate, die gezeigt hätten, dass der unkontrollierte Zuzug von jungen männlichen Migranten auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko für unsere Jugendlichen gebracht habe, sei eine Verlängerung der Ausgehzeiten sicher das falsche Signal aus der Politik für besorgte Eltern. „Ich möchte nicht für den einen, ’nicht zu erwartenden‘ Fall, der dann doch eintritt, verantwortlich sein“, ergänzt der für das Jugendschutzgesetz verantwortliche FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek. Damit ist unter 14 um 22 Uhr Sperrstunde, von 14 bis 16 um 24 Uhr Schluss.