Julya Rabinowich erhält Friedrich-Gerstäcker-Preis

Die österreichische Autorin Julya Rabinowich (48) wird mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur der Stadt Braunschweig geehrt. Ihr sei mit ihrem Roman „Dazwischen: Ich“ ein wertvolles literarisches Werk zum Thema Flucht und Integration gelungen, teilte die Jury am Dienstag mit. Rabinowich soll die Auszeichnung am 16. Mai im Braunschweiger Altstadtrathaus in Empfang nehmen.

In dem Buch geht es um die 15-jährige Madina, die mit ihrer Familie in einem Asylbewerberheim lebt und immer mehr zwischen die Kulturen gerät. Die 1970 in Sankt Petersburg geborene Rabinowich lebt seit 1977 in Wien. Nach Werken für Erwachsene ist „Dazwischen: Ich“ (2016, Hanser) ihr erstes Jugendbuch. Es wurde bereits 2017 mit dem Oldenburger Jugendbuchpreis ausgezeichnet.

Die Stadt Braunschweig vergibt den mit 8.000 Euro dotierten Friedrich-Gerstäcker-Preis seit 1947 alle zwei Jahre. Frühere Preisträger sind unter anderem Sigrid Heuck und Klaus Kordon.