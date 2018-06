Migration: Juncker auf Kurz-Kurs

Grenzschutz statt Verteilen von Flüchtlingen — Bundesregierung präsentierte in Brüssel ihre Pläne für den EU-Vorsitz

Die Flüchtlingsfrage war ein Hauptthema beim Besuch der Bundesregierung in Brüssel, wo Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und das gesamte Regierungsteam am Mittwoch die Pläne für den österreichischen EU-Vorsitz präsentierten. Und dabei zeichnete sich ab, dass die EU immer mehr auf den Kurz-Kurs einschwenkt. So sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, angesprochen auf die umstrittenen Flüchtlingsquoten, wenn der Außengrenzschutz funktioniere, „werden sich andere Fragen erübrigen“. Wesentlich sei die „Abwehr der illegalen Einwanderung“. Dies sei sowohl ein europäisches Anliegen als auch eines der betroffenen Staaten. Juncker: „Ich habe mich nicht dagegen zur Wehr zu setzen.“

Guter Eindruck von Strache

Juncker betonte, er setze große Hoffnungen in die österreichische Ratspräsidentschaft und habe auch einen guten Eindruck von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gewonnen. Angesprochen auf die Aussagen Straches über eine Einschränkung der Personenfreizügigkeit meinte Juncker, „manches, was er (Strache) gesagt hatte, wurde überspitzt übersetzt“.

Brückenbauer Kurz

Kurz sagte, er wolle „Akzente setzen. Wir sehen uns als Brückenbauer in der EU“. Er wolle einen Beitrag leisten, die Spannungen zu reduzieren, damit es wieder ein stärkeres Miteinander in der EU geben könne. Dabei setze Österreich auf das Konzept der Subsidiarität.

Das Motto der österreichischen Ratspräsident sei „Ein Europa das schützt“. Es sei wichtig für die Bürger, dass die EU es schaffe, Sicherheit, Stabilität und Ordnung zu schaffen. Das bedeute vor allem, die Migrationsfrage zu lösen. Wesentlich sei ein „Schritt nach vorn beim Außengrenzschutz“.

Zur Idee von Zentren für abgelehnte Asylwerber außerhalb der EU erklärte Kurz, dass er hier bilateral mit einer kleinen Gruppe von Staaten in Kontakt sei. Es sei aber „kein Projekt des österreichischen Ratsvorsitzes, sondern eine Initiative im kleinen Kreis mit Dänemark“.

Juncker sagte, er habe „den Eindruck gewonnen, dass die österreichische Regierung es ernst meint mit dem Satz, sich definitiv in einen proeuropäischen Kurs einzuweisen“.

„Teure Klassenfahrt“

Weniger positiv bewertete die SPÖ den Brüssel-Flug der Bundesregierung. SPÖ-Chef Christian Kern ortete eine „Luxus-EU-Ratspräsidentschaft“ und sprach von einer „unnötigen und teuren Klassenfahrt“. Der entsprechende Tweet dazu wurde später aber durch einen anderen ersetzt. Strache bezeichnete das Kern-Statement als „eigenartige Kritik“, dieser sei stets „mit dem Privatjet geflogen, nicht wie wir in der Economyclass“.