Juncker lobt Kurz als „Brückenbauer“ Europas

Große Erwartungen an die österreichische Ratspräsidentschaft — EU-Kommission will Vorschlag zu besserem Außengrenzenschutz machen

Mit großen Erwartungen und großem Optimismus sieht EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker der mit Monatsbeginn gestarteten österreichischen Ratspräsidentschaft entgegen: Er erwarte sich „von Österreich wie immer alles“, sagte Juncker gestern in Wien, wo sich die EU-Kommission mit der Bundesregierung getroffen hat. Große Stücke setzt Juncker dabei in Bundeskanzler Sebastian Kurz: Dass dieser „sehr auf Brückenbauer-Kurs ist, das passt mir sehr gut.“ Kurz betonte den „wichtigen Austausch“ im Rahmen des österreichischen Vorsitzes.

Dessen Motto „Ein Europa, das schützt“ stand auch im Mittelpunkt des Treffens am Freitag: So will die EU-Kommission bei der europäischen Migrationspolitik aufs Gas steigen: „Wir haben uns verständigt, dass die Europäische Kommission im September einen Vorschlag zum Außengrenzenschutz macht“, berichtete Juncker im Anschluss an die Gespräche im Austria Center Vienna. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Kurz kündigte Juncker an, die Aufstockung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Beamte auf das Jahr 2020 vorzuziehen. Ursprünglich hätte die Verstärkung bis 2027 erfolgen sollen.

Er habe mit dem österreichischen Ratsvorsitz eine enge Abstimmung und regelmäßige Kontakte vereinbart, „auch über die Sommermonate“. „Wenn Ratspräsidentschaft und Kommission nicht engstens zusammenarbeiten, dann geht es schief“, sagte Juncker. Aber: „Es wird unter dem österreichischen Vorsitz nicht schiefgehen“, gab sich der Kommissionspräsident optimistisch.