Juncker mit breiter Brust bei Trump

Jean-Claude Juncker hatte am Mittwoch einen schwierigen Gesprächspartner. Der EU-Kommissionspräsident traf in Washington mit US-Präsidenten Donald Trump zusammen. Im Vordergrund standen die Zölle und Gegenzölle, die seit Wochen unter dem Wort „Handelskrieg“ subsumiert werden. Schwierig ist die Lage für Juncker insofern, da die USA der wichtigste Handelspartner für die Union ist. aut Eurostat-Daten erfolgten im Vorjahr rund 17 Prozent oder 631 Milliarden Euro des gesamten Warenverkehrs der EU-28 mit den Vereinigten Staaten. Überdies kommt der Löwenanteil der in den USA getätigten Direktinvestitionen aus der EU. Handelskommissarin Cecilia Malmström, die Präsident Juncker bei seiner USA-Reise begleitet, unterstrich, dass 15 Millionen Arbeitsplätze an der transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft hängen.

Juncker gab sich im Vorfeld selbstbewusst, hatte auch gute Ratschläge von europäischen Politikern – speziell aus Deutschland – auf den Weg bekommen. „Die EU muss sich wehren und darf sich nicht erpressen lassen. Wir müssen die EU zusammenhalten und uns gemeinsam selbstbewusst gegen Strafzölle wehren“, sagte etwa Deutschlands Außenminister Heiko Maas.

Langfristig braucht es eine Annäherung

Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck meinte, dass es langfristig eine Annäherung im Handelsstreit brauche. „Die Spirale aus Strafzöllen und Gegenmaßnahmen schadet dem Wachstum beider Kontinente und wird gerade in Amerika tausende Jobs kosten. Wenn der amerikanische Präsident unsere Argumente nicht glaubt, sollte er jedenfalls auf die warnenden Stimmen seiner Wirtschaft hören“, so die Ministerin.

Trump meinte wiederholt, die USA und die EU sollten auf beiden Seiten alle Zölle, Handelshindernisse und Beihilfen fallenlassen. „Das wäre dann endlich ein freier Markt und fairer Handel.“ Die EU und besonders Deutschland fürchten vor allem Sonderzölle von Trump auf US-Importe von europäischen Autos, das träfe dann auch die oberösterreichischen Zulieferbetriebe.