Junge Musiker aus Linz und Prag im Einklang

Das Orchester des Musikgymnasiums Linz und das Symphonische Orchester des Gymnasiums und der Hauptschule Prag mit ihren jungen talentierten Musikern bestätigten kürzlich in einem gemeinsamen Konzert in der Bruckneruni wieder einmal, wie fruchtbar die Art der Begabtenförderung im Rahmen der länderübergreifenden Erasmus-Projekte sich auf das Musizieren auswirkt. „Klänge der Nachbarschaft“ hieß es diesmal zu produzieren, die beiden Standorte ergänzten sich ideal.

Auf den Wurzeln einer gemeinsamen (Musik)-Kultur aufbauend, war das gar nicht einfache Programm zusammengestellt. Das Gastorchester spielte Beethoven und Haydn und wurde von der tschechischen Pultgröße Ladislav Cigler geleitet. Mit strenger Hingabe an Energie und Disziplin, denn so verlangte es auch Beethovens „Coriolan“ Ouvertüre, die kraftvolle Kampfmusik aus dem alten Rom, die über alle Klippen siegreich bewältigt wurde. Der Glanz eines Juwels strahlte in Haydns letzter seiner zwölf „Londoner“ Sinfonien Nr. 104, in ihrer Dichte motivisch-thematisch fein herausgearbeitet und höfisch elegant dargebracht.

Den Kontrapunkt setzten nach der Pause die Orchester beider Schulen aus Prag und Linz. Und zwar mit Sergei Prokofjews „Peter und der Wolf“ op. 67. Ein Kleinod im Konzertrepertoire, hier groß aufgestellt nicht nur bei den herausragenden Tönen in den Solostimmenproben der mitspielenden Tiere, sondern vor allem durch Schauspielerin Jovita Dermota (78) in der Sprechrolle. Für noch mehr Furore sorgte aber die schlagtechnisch überzeugende Pultleistung des 17-jährigen Gymnasiasten Matthias Achleitner, eines auch kompositorisch vielversprechenden Talentes, der auch schon im Brucknerhaus dirigierte und dessen Namen man sich merken wird müssen.