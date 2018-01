Junge Slowakin (19) aus Gefangenschaft befreit

Eine Woche lang in Zimmer eingesperrt — Nur einmal am Tag gab's Essen — Dolmetscherin gab den entscheidenden Hinweis

LINZ/ROHRBACH — Eine Woche lang wurde eine 19-jährige Slowakin im Bezirk Rohrbach im ersten Stock eines Lokales von drei Türken gefangen gehalten, bekam nur eine Mahlzeit am Tag und sollte schließlich weitergegeben werden. Im letzten Moment konnten Polizisten die junge Frau befreien. Dies ist vor allem der Hartnäckigkeit einer Dolmetscherin zu verdanken.

Gemeinsam mit ihrer Cousine (20) war die junge Frau nach OÖ gekommen, weil ihnen von einem Inder (31) Arbeit versprochen wurde. Doch es kam anders. Am 11. Jänner stand die Ältere der beiden plötzlich vor einer Polizeistreife, die in Linz-Urfahr eine Schwerpunktaktion durchführte, und bat um Hilfe. Der 52-jährigen Dolmetscherin, die hinzugezogen wurde, erzählte sie eine haarsträubende Geschichte:

Cousine hätte verheiratet werden sollen

Demnach wurde die 20-Jährige drei Tage lang in einer Wohnung in Linz eingesperrt, weil sie eine Scheinehe mit einem Inder (28) eingehen sollen. „An dem besagten Tag hatte sie ihren Entführer gebeten, spazieren gehen zu dürfen“, sagt Dolmetscherin Dagmar S. im VOLKSBLATT-Gespräch. Als sie die Polizisten sah, nutze sie die Gelegenheit.

Die Frau berichtete auch von ihrer Cousine, die irgendwo festgehalten werde. Obwohl die 19-Jährige per Facebook ihrer Familie schreiben konnte, war ihr Aufenthaltsort vorerst nicht klar. „Sie wusste nicht einmal, ob sie noch in Österreich ist“, sagt die 52-Jährige. Sie wollte dem Mädchen unbedingt helfen und hielt daher Kontakt zur Familie und der Polizei. Am 15. Jänner gelang es der jungen Frau schließlich, den entscheidenden Hinweis zu geben. „Die Männer hatten sie zum Putzen in ihr Lokal geschickt, dort konnte sie einen Flyer des Gasthauses fotografieren und das Bild versenden“, sagt die Dolmetscherin. Das sei wirklich ihre letzte Chance gewesen, denn: „Der Frau wurde gesagt, dass sie noch an diesem Tag weggebracht werden sollte!“ Stattdessen stand aber die Polizei vor der Tür. Die 19-Jährige wurde befreit, ihre Peiniger (33, 34 und 43) angezeigt.