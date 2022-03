Junge Täter attackierten in OÖ Jugendliche

Eine Gruppe Jugendlicher hat Freitagabend in Leonding (Bezirk Linz-Land) zwei 15-Jährige attackiert.

Die bisher unbekannten Täter forderten von den beiden Geld, würgten und schlugen einem der 15-Jährigen gegen den rechten Oberarm.

Aufgrund des Einschreitens eines 47-Jährigen flüchtete die Gruppe ohne Beute in unbekannte Richtung, berichtete die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr am oberen Parkdeck eines ehemaligen Shoppingcenters. Der 15-Jährige wurde am Oberarm schwer verletzt und in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert.